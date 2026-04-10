Frana sulla linea adriatica | treni di nuovo in movimento ma disagi

Una frana aveva interrotto temporaneamente il traffico ferroviario tra Termoli e Montenero di Bisaccia sulla linea adriatica. Dopo alcuni giorni di stop, la tratta è stata riaperta e i treni sono tornati in movimento. Tuttavia, la circolazione procede a rilento e si registrano ritardi e cancellazioni sia sui treni ad alta velocità che sui regionali. La situazione rimane sotto monitoraggio per eventuali ulteriori disagi.

Pescara - Dopo lo stop tra Termoli e Montenero di Bisaccia, riaperta la tratta ferroviaria: circolazione riprende lentamente, possibili ritardi e cancellazioni su Alta Velocità e regionali. La linea ferroviaria adriatica torna progressivamente operativa dopo l’interruzione causata da una frana nel territorio di Petacciato, in Molise. Dalle ore 6 di questa mattina è stata riattivata la tratta tra Termoli e Montenero di Bisaccia, rimasta chiusa nei giorni scorsi per consentire le operazioni di messa in sicurezza. A comunicarlo è Trenitalia, che parla di una circolazione in graduale ripresa a seguito degli interventi effettuati dai tecnici di Rfi (Rete Ferroviaria Italiana). 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Frana sulla linea adriatica: treni di nuovo in movimento ma disagi Leggi anche: Linea Adriatica interrotta per una frana: stop ai treni, disagi e ritardi sulla Pescara-Bari Leggi anche: Frana di Petacciato, stop ai treni sulla linea adriatica e scuole chiuse [VIDEO] Temi più discussi: Pericolosa frana avanza e blocca la circolazione ferroviaria: treni fermi sulla linea Adriatica; Frana in Molise, treni bloccati sulla linea adriatica: si rischia l’isolamento a ridosso dell’estate; Linea Adriatica interrotta per una frana: stop ai treni, disagi e ritardi sulla Pescara-Bari; Frana in Molise, sulla ferrovia adriatica binari deformati di 10 centimetri. La circolazione dei treni resta sospesa. Ripresa graduale dei treni sulla Adriatica: cosa cambia dopo la franaLa tratta ferroviaria Adriatica è tornata operativa il 10 aprile 2026 dopo l'intervento di tecnici RFI: treni in ripresa ma ritardi e limitazioni temporanee, mentre l'autostrada A14 resta bloccata. notizie.it Linea Adriatica ancora nel caos: la frana blocca i treni, studenti fermi e aule vuote ad AnconaAncora disagi sulla linea Adriatica. Dopo le 17 ore di caos della scorsa settimana, la circolazione torna ad essere compromessa sulla tratta Bari-Pescara a casa della frana di Petacciato, ... corriereadriatico.it È stata riaperta ieri pomeriggio l’autostrada A14 nel tratto tra Poggio Imperiale e Vasto Sud, chiuso dal 7 aprile per la frana di Petacciato. Anche la linea ferroviaria ha ripreso la sua funzionalità. - facebook.com facebook Frana in Molise, riaperta la linea ferroviaria adriatica lungo la tratta Pescara-Foggia x.com