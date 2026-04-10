Oggi la circolazione ferroviaria nella zona di Petacciato sta lentamente tornando alla normalità dopo un movimento franoso che si è verificato nella località. I tecnici di RFI hanno effettuato interventi per mettere in sicurezza i binari e ripristinare il servizio. La circolazione dei treni, quindi, sta riprendendo gradualmente, anche se potrebbero esserci ancora alcune variazioni o ritardi.

La circolazione è in graduale ripresa, dopo l'intervento dei tecnici di RFI a seguito di un movimento franoso avvenuto nella località di Petacciato. Nel corso della giornata di oggi e fino al completo ripristino della linea, il programma dei treni Alta Velocità, Intercity e del Regionale di Trenitalia potrà subire ritardi, modifiche o cancellazioni. Assistenza potenziata da parte di Trenitalia nelle stazioni e a bordo dei treni. Si invitano i passeggeri a consultare i canali di Infomobilità di Trenitalia e RFI. • ICN 754 Lecce (20:25) - Torino Porta Nuova (9:25): il treno è instradato sul percorso alternativo da Foggia a Bologna via Caserta, Roma e Firenze. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Frana Petacciato, la situazione dei treni di oggi

La frana di Petacciato divide l'Italia in due fra treni soppressi, autostrada chiusa e disagi: la situazione 24 ore dopoÈ un'Italia divisa in due quella che, da meno di 24 ore, sta patendo chiusure stradali e interruzioni della linea ferroviaria a tempo - almeno al...

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Frana a Petacciato, paese isolato, A14 e ferrovia bloccate. Fino a che non si ferma è impossibile intervenire (VIDEO)Il paese di Petacciato si risveglia così, il giorno dopo la grande frana. Il fronte franoso, ha spaccato il belvedere proprio come a Niscemi, in Sicilia. Così il litorale molisano è quai isolato, come ... tg.la7.it

La frana di #Petacciato, in #Molise, l'ultima volta si era attivata 11 anni fa: ecco l'analisi degli architetti, che avvertono: "Il nostro sistema è fragile, tanto più con gli eventi estremi". #ambiente #frane #frana x.com

https://www.abruzzolive.tv/cronaca/frana-di-petacciato-riaperti-a14-vasto-sud-poggio-imperiale-e-tratti-tangenziale-709-termoli-e-statali-16-e-157-it38975.html Frana a Petacciato. Riaperti A14 e tratti di tangenziale Termoli, di statali 16 e 157. Da domani torna - facebook.com facebook