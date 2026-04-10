Frana Petacciato anche treni riprendono a circolare su linea Adriatica

Dopo ore di blocco e disagi, la linea ferroviaria Adriatica ha ripreso lentamente a circolare oggi 10 aprile, in seguito a una frana avvenuta a Petacciato, in provincia di Campobasso. La frana aveva causato l’interruzione del traffico ferroviario, impedendo il normale passaggio dei treni sulla tratta. Le autorità hanno lavorato per ripristinare la situazione e consentire nuovamente il transito sulla linea.

(Adnkronos) – La linea ferroviaria Adriatica torna lentamente a respirare oggi 10 aprile dopo ore di blocco e pesanti disagi provocati dalla frana di Petacciato, in provincia di Campobasso (Molise). Dalle prime ore di oggi la circolazione tra Pescara e Foggia è ripresa in maniera graduale, ma la normalità è ancora lontana: i tecnici di. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Frana di Petacciato, linea ferroviaria Adriatica riapre venerdì: decine di treni cancellati anche oggiTrenitalia comunica che la circolazione sul tratto interrotto della linea Pescara-Bari per la frana di Petacciato sarà ristabilita gradualmente da... Frana di Petacciato: linea Adriatica da e per Foggia interrotta, treni cancellati o modificatiDalle prime luci di oggi, venerdì 9 aprile, sulla linea Adriatica la circolazione è in graduale ripresa. Temi più discussi: Frana Petacciato, Ciciliano: Meno treni con limitazioni della velocità e su una sola corsia in A14; Binari deformati da frana Petacciato: stop a treni e A14 paralizza il Sud. Riaperture a giorni; Si risveglia la frana di Petacciato, Nord e Sud divisi, stop ai treni; Frana di Petacciato, fronte di 4 chilometri in movimento: impossibile qualsiasi intervento. La Protezione civile: Ogni azione dopo le verifiche. Frana Petacciato, la situazione dei treni di oggiFrana Petacciato, la situazione dei treni di oggi La circolazione è in graduale ripresa, dopo l'intervento dei tecnici di RFI a seguito di un movimento ... ilsipontino.net Frana di Petacciato, riaperta la linea ferroviaria adriatica: Circolazione in graduale ripresaLa circolazione ferroviaria sulla dorsale adriatica riprende gradualmente. Già riaperta ieri anche l'autostrada A14. ilfattoquotidiano.it , - Dopo lo stop causato dalla frana di Petacciato, è ripresa gradualmente la circolazione ferroviaria sulla tratta tra Termoli e Monten - facebook.com facebook La frana di #Petacciato, in #Molise, l'ultima volta si era attivata 11 anni fa: ecco l'analisi degli architetti, che avvertono: "Il nostro sistema è fragile, tanto più con gli eventi estremi". #ambiente #frane #frana x.com