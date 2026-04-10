Una donna è rimasta bloccata in campagna nel Molise dopo aver seguito le indicazioni del navigatore, senza rendersi conto della presenza di una frana nella zona di Petacciato. La strada era stata interdetta a causa del movimento di terra, ma lei ha continuato a seguire le istruzioni digitali. È stata poi soccorsa dalla Protezione Civile, che ha raggiunto il luogo e portato in salvo la persona.

Il navigatore non aveva messo in conto la frana di Petacciato che ha bloccato nei giorni scorsi il centro-sud. Una donna fidandosi della strada indicata sul Gps è finita nelle campagne di Frosolone, in provincia di Isernia, dove però gli smottamenti le hanno impedito di proseguire o tornare indietro. A quel punto, rimasta bloccata, è stata salvata dalla Protezione Civile. La donna era partita da Lanciano e stava andando a Bari. Un percorso però più accidentato del previsto a causa delle recenti frane che hanno interrotto alcuni tratti dell’autostrada A14 tra San Salvo, Termoli e Petacciato. La signora ha quindi preso delle deviazioni in direzione di Vasto e poi verso l’asse Isernia-Campobasso, una delle zone più colpite dal maltempo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Frana in Molise: una donna segue il navigatore e rimane bloccata in campagna. Salvata dalla Protezione Civile

Segue il navigatore e si perde su una strada di campagna bloccata da una frana: salvata da Protezione CivileUna donna, partita da Lanciano e diretta a Bari, è rimasta bloccata con l’auto in Molise, dopo essere stata indirizzata dal navigatore su una strada...

Tradita dal navigatore, un’automobilista si ritrova bloccata da una frana in MoliseIsernia, 9 aprile 2026 – Tradita dal navigatore satellitare, una automobilista si è ritrovata bloccata da una frana provocata del maltempo.

Temi più discussi: Frana in Molise, il Presidente Meloni segue gli aggiornamenti con i ministri competenti e la Protezione civile; Frana Molise, protezione civile: Situazione grave, ripristino in settimane o addirittura mesi; Frana in Molise, stop auto, mezzi pesanti e treni: cosa sappiamo e cosa succede ora; Frana di Petacciato, fronte lungo 4 km paralizza la viabilità: blocco rischia di isolare la Puglia.

Frana in Molise, Ciciliano Ripristinata linea ferroviaria e viabilità A14ROMA (ITALPRESS) - Questa frana enorme di 4 km quadrati in Molise è storica ed particolarmente controllata e vigilata dai sistemi di sensori che sono dis ... italpress.com

Frana in Molise, l’Italia è spaccata in due: autostrada A14, ferrovia e statale bloccate. Cosa sta succedendo e quanto dureràFrana a Petacciato in Molise: A14 chiusa, ferrovia adriatica sospesa, statale 16 interrotta. Italia divisa in due, Protezione Civile: settimane o mesi per il ripristino ... lifestyleblog.it

ALLA VILLA BELLINI UNA GRANDE GIORNATA PER LA PROTEZIONE CIVILE: PREVENZIONE, INFORMAZIONE E SOLIDARIETÀ PER UNA CITTÀ PIÙ SICURA Catania – Promuovere la cultura della prevenzione e rafforzare il senso civico attraverso la con - facebook.com facebook

A seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 30 marzo 2026 nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Molise e Puglia, il Governo Meloni ha deliberato, su proposta del ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, x.com