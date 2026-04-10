Frana in Molise riaperta linea ferroviaria adriatica Cdm | Stato di emergenza per 1 anno in 4 regioni stanziati €50mln

Una frana in Molise aveva causato l’interruzione di parte della linea ferroviaria adriatica tra Nord e Sud Italia. Questa mattina, le autorità hanno annunciato la riapertura della linea, dopo interventi di riparazione. Il Consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato di emergenza per quattro regioni, con una durata di un anno, e ha stanziato 50 milioni di euro per interventi di emergenza.

I collegamenti tra Nord e Sud Italia erano stati messi in pausa a causa del danneggiamento di parte della linea ferroviaria. Trenitalia ha annunciato una "graduale ripresa delle corse" che potrà però subire ritardi, modifiche o cancellazioni Alle 6 della mattina del 10 aprile è stata riaperta. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Frana in Molise, riaperta linea ferroviaria adriatica, Cdm: "Stato di emergenza per 1 anno in 4 regioni", stanziati €50mln Frana in Molise, riaperta la linea ferroviaria adriaticaRiaperta dalle sei di venerdì mattina la linea ferroviaria adriatica, che era stata chiusa nel tratto fra Termoli e Montenero di Bisaccia, in seguito... Frana Petacciato, riaperta la linea ferroviaria adriaticaDalle 6 di questa mattina, sulla linea Bari-Pescara, “la circolazione” dei treni “è in graduale ripresa, dopo l’intervento dei tecnici di RFI a... Temi più discussi: Il tratto dell'A14 chiuso per la frana in Molise è stato riaperto, la linea ferroviaria tra Pescara e Foggia sarà riattivata venerdì; Frana in Molise, riaperto tratto dell’autostrada A14. Il governo vara i primi interventi; Il centro sud riparte dopo la frana, dal governo arrivano 50 milioni; Frana in Molise: riaperta la linea ferroviaria adriatica. Frana in Molise: riaperta la linea ferroviaria adriaticaIl traffico dei treni è ripreso dalle 6 di questa mattina. Nel corso della giornata fino al completo ripristino della linea - fa sapere Trenitalia - il programma dei treni Alta Velocità, Intercity e ... tg24.sky.it Ancora una frana in Molise, il governo autorizza i primi fondiRiaperta la rete ferroviaria sull'Adriatica, evacuate 50 persone nel paese di Salcito. Autostrada gratis ... msn.com La Polizia di Stato di Frosinone ha celebrato 174 anni di impegno al servizio del Paese con una cerimonia che si è svolta nel teatro “Vittoria” del capoluogo ciociaro. Un evento significativo per onorare le donne e gli uomini in divisa che, con coraggio e profess - facebook.com facebook Il Governo delibera lo Stato di emergenza: 50 milioni di euro divisi tra le quattro regioni colpite dal maltempo. Al Molise 20 milioni di euro #IoSeguoTgr x.com