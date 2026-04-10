Da questa mattina alle 6 la linea ferroviaria adriatica tra Termoli e Montenero di Bisaccia è stata riaperta, dopo essere rimasta chiusa a causa di una frana avvenuta nei giorni scorsi. La chiusura aveva interessato il tratto tra le due località, influenzando i collegamenti ferroviari sulla tratta. La ripresa del servizio consente il ripristino della circolazione sulla linea interessata dall’interruzione.

Dalle ore 6 di questa mattinaè nuovamente operativa la linea ferroviaria adriatica, che era stata chiusa neltratto fra Termoli e Montenero di Bisaccia in seguito allafrana di Petacciato, in provincia di Campobasso. La circolazione, spiega Trenitalia con una nota sul proprio sito, “è in graduale ripresa, dopo l’intervento dei tecnici di Rfi“. Buone notizie per i pendolari dunque, giacché il blocco della circolazione ferroviaria aveva paralizzato uno dei principali collegamenti tra Centro e Sud Italia, generando forti disagi per la popolazione locale. Tuttavia, l’azienda specifica che, nel corso della giornata di oggi e fino al completo ripristino della linea, “il programma dei treni Alta Velocità, Intercity e del Regionale di Trenitaliapotrà subire ritardi, modifiche o cancellazioni“. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Frana di Petacciato, riapre la linea ferroviaria adriatica

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Frana Molise, riapre Ferrovia AdriaticaE' stata riaperta dalle 6 di questa mattina la linea ferroviaria Adriatica, che era stata chiusa nel tratto fra Termoli e Montenero di Bisaccia in seguito alla frana di Petacciato. rainews.it

È stata riaperta ieri pomeriggio l’autostrada A14 nel tratto tra Poggio Imperiale e Vasto Sud, chiuso dal 7 aprile per la frana di Petacciato. Anche la linea ferroviaria ha ripreso la sua funzionalità. - facebook.com facebook

Molise, riaperta la linea ferroviaria adriatica dopo la frana di Petacciato x.com