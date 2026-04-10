Frana di Petacciato | linea ferroviaria Pescara-Bari riaperta nella notte Alcuni treni ancora coinvolti ELENCO Graduale ripresa

Nella notte, la linea ferroviaria tra Pescara e Bari è stata riaperta dopo una frana a Petacciato. I treni stanno circolando a una velocità di circa dieci chilometri all’ora nella zona interessata. Trenitalia ha diffuso un comunicato alle 3:30, segnalando che il traffico ferroviario sta riprendendo gradualmente grazie all’intervento dei tecnici di RFI, dopo il movimento franoso verificatosi nella zona. Alcuni treni sono ancora coinvolti dai rallentamenti.

Nella zona specifica i convogli transitano a dieci chilometri all’ora. —– Di seguito un comunicato diffuso da Trenitalia: Aggiornamento – ore 3:30 La circolazione è in graduale ripresa, dopo l’intervento dei tecnici di RFI a seguito di un movimento franoso avvenuto nella località di Petacciato. Nel corso della giornata di oggi e fino al completo ripristino della linea, il programma dei treni Alta Velocità, Intercity e del Regionale di Trenitalia potrà subire ritardi, modifiche o cancellazioni. Assistenza potenziata da parte di Trenitalia nelle stazioni e a bordo dei treni. Si invitano i passeggeri a consultare i canali di Infomobilità di Trenitalia e RFI. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Frana di Petacciato: linea ferroviaria Pescara-Bari riaperta nella notte. Alcuni treni ancora coinvolti ELENCO Graduale ripresa Temi più discussi: Frana di Petacciato, fronte lungo 4 km paralizza la viabilità: blocco rischia di isolare la Puglia; La frana di Petacciato, in Molise, si riattiva dopo 11 anni spezzando la dorsale adriatica; Frana di Petacciato: cause, tipo di dissesto e impatti su A14 e ferrovia; La frana di Petacciato continua a muoversi. Protezione civile al lavoro. Frana di Petacciato, paralisi per tutta la linea Adriatica: chiuse A14, Statale e ferroviaLa frana torna a muoversi e blocca autostrada il giorno del rientro, con centinaia di auto ferme. Sospesa linea ferroviaria tra Termoli e Vasto. Nessuna alternativa sulla Statale 16, già interrotta. È ... primonumero.it Frana di Petacciato: linea ferroviaria Pescara-Bari, oggi la ripresa. Alcuni treni ancora coinvolti ELENCO Dopo i lavori di ripristinoNel corso della giornata di venerdì e fino al completo ripristino della linea, il programma dei treni Alta Velocità, Intercity e del Regionale di Trenitalia potrà subire ritardi, modifiche o ... noinotizie.it La frana di #Petacciato, in #Molise, l'ultima volta si era attivata 11 anni fa: ecco l'analisi degli architetti, che avvertono: "Il nostro sistema è fragile, tanto più con gli eventi estremi". #ambiente #frane #frana x.com https://www.abruzzolive.tv/cronaca/frana-di-petacciato-riaperti-a14-vasto-sud-poggio-imperiale-e-tratti-tangenziale-709-termoli-e-statali-16-e-157-it38975.html Frana a Petacciato. Riaperti A14 e tratti di tangenziale Termoli, di statali 16 e 157. Da domani torna - facebook.com facebook