Frana di Petacciato | linea ferroviaria Pescara-Bari riaperta nella notte Alcuni treni ancora coinvolti ELENCO Graduale ripresa

Nella notte, la linea ferroviaria che collega Pescara e Bari è stata riaperta dopo una frana verificatasi nella zona di Petacciato. Alcuni treni sono ancora coinvolti, mentre i convogli transitano a circa dieci chilometri all’ora in quell’area. Trenitalia ha diffuso un comunicato alle 3:30, comunicando che la circolazione sta riprendendo gradualmente grazie all’intervento dei tecnici di RFI, dopo il movimento franoso che si è verificato nella località.

Nella zona specifica i convogli transitano a dieci chilometri all’ora. —– Di seguito un comunicato diffuso da Trenitalia: Aggiornamento – ore 3:30 La circolazione è in graduale ripresa, dopo l’intervento dei tecnici di RFI a seguito di un movimento franoso avvenuto nella località di Petacciato. Nel corso della giornata di oggi e fino al completo ripristino della linea, il programma dei treni Alta Velocità, Intercity e del Regionale di Trenitalia potrà subire ritardi, modifiche o cancellazioni. Assistenza potenziata da parte di Trenitalia nelle stazioni e a bordo dei treni. Si invitano i passeggeri a consultare i canali di Infomobilità di Trenitalia e RFI. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Frana di Petacciato: linea ferroviaria Pescara-Bari riaperta nella notte. Alcuni treni ancora coinvolti ELENCO Graduale ripresa Frana di Petacciato: linea ferroviaria Pescara-Bari, oggi la ripresa. Alcuni treni ancora coinvolti ELENCO Dopo i lavori di ripristinoDi seguito un comunicato diffuso da Trenitalia: Aggiornamento – ore 0:00 La circolazione riprenderà gradualmente tra Termoli e Montenero di Bisaccia... Temi più discussi: Frana di Petacciato, fronte lungo 4 km paralizza la viabilità: blocco rischia di isolare la Puglia; La frana di Petacciato, in Molise, si riattiva dopo 11 anni spezzando la dorsale adriatica; Frana di Petacciato: cause, tipo di dissesto e impatti su A14 e ferrovia; La frana di Petacciato continua a muoversi. Protezione civile al lavoro. Frana di Petacciato, paralisi per tutta la linea Adriatica: chiuse A14, Statale e ferroviaLa frana torna a muoversi e blocca autostrada il giorno del rientro, con centinaia di auto ferme. Sospesa linea ferroviaria tra Termoli e Vasto. Nessuna alternativa sulla Statale 16, già interrotta. È ... primonumero.it Frana di Petacciato: linea ferroviaria Pescara-Bari, oggi la ripresa. Alcuni treni ancora coinvolti ELENCO Dopo i lavori di ripristinoNel corso della giornata di venerdì e fino al completo ripristino della linea, il programma dei treni Alta Velocità, Intercity e del Regionale di Trenitalia potrà subire ritardi, modifiche o ... noinotizie.it La frana di #Petacciato, in #Molise, l'ultima volta si era attivata 11 anni fa: ecco l'analisi degli architetti, che avvertono: "Il nostro sistema è fragile, tanto più con gli eventi estremi". #ambiente #frane #frana x.com https://www.abruzzolive.tv/cronaca/frana-di-petacciato-riaperti-a14-vasto-sud-poggio-imperiale-e-tratti-tangenziale-709-termoli-e-statali-16-e-157-it38975.html Frana a Petacciato. Riaperti A14 e tratti di tangenziale Termoli, di statali 16 e 157. Da domani torna - facebook.com facebook