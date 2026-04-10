Frana a Petacciato | la sfida per salvare il territorio fragile

Una frana si è verificata recentemente a Petacciato, danneggiando alcune aree del territorio. L’evento ha causato danni materiali e ha coinvolto anche l’economia locale, con ripercussioni che si sono fatte sentire anche oltre i confini della provincia di Campobasso. La situazione ha evidenziato la vulnerabilità del territorio, rendendo necessario un intervento per contenere i rischi legati al dissesto idrogeologico.

Il dissesto idrogeologico che ha colpito Petacciato ha generato una frattura profonda, con ripercussioni economiche e materiali che superano i confini della provincia di Campobasso. La crisi ambientale mette in luce la vulnerabilità delle infrastrutture locali, spingendo Cittadinanzattiva a sollecitare un radicale cambiamento nelle strategie di gestione del territorio. La fragilità del territorio tra spopolamento e rischi climatici L'evento che ha interessato Petacciato non rappresenta un episod . 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Frana a Petacciato: la sfida per salvare il territorio fragile La frana di Petacciato potrebbe compromettere la stagione turistica: "Gargano territorio più a rischio"Nella giornata di oggi, 8 aprile, in occasione della riunione convocata dal nuovo ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi — per avviare un primo... Frana di Petacciato, così lo studio del territorio può prevenire i disastriSe la posizione geologica lungo il fronte della catena orogenetica e l’organizzazione stratigrafica di arenarie e conglomerati porosi al di sopra di... Temi più discussi: Petacciato, la frana non si muove. Riaperti due tratti dell'A14; Si risveglia la frana di Petacciato, interrotte autostrada e ferrovia; La frana di Petacciato continua a muoversi. Protezione civile al lavoro; La frana di Petacciato attiva da oltre un secolo: dove si trova e perché torna a far paura. Frana a Petacciato tra Vasto e Termoli, chiusa l'autostrada A14 e la linea ferroviaria in Molise: il videoFrana a Petacciato tra Vasto e Termoli, disagi alla circolazione. Chiusa l'autostrada A14 Bologna-Taranto e la linea ferroviaria Bari-Pescara ... virgilio.it La frana di Petacciato, in Molise, si riattiva dopo 11 anni spezzando la dorsale adriaticaIl fronte di oltre quattro chilometri è tornato a muoversi dopo giorni di piogge intense. Chiusi alcuni tratti dell’autostrada A14 e della linea ferroviaria adriatica, scuole chiuse nella provincia di ... wired.it È stata riaperta ieri pomeriggio l’autostrada A14 nel tratto tra Poggio Imperiale e Vasto Sud, chiuso dal 7 aprile per la frana di Petacciato. Anche la linea ferroviaria ha ripreso la sua funzionalità. - facebook.com facebook Frana in Molise, riaperta la linea ferroviaria adriatica lungo la tratta Pescara-Foggia x.com