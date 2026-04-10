fra palestre ed esami una vita a tutto sprint

Tra allenamenti intensi e momenti di esame, si dipana una quotidianità fatta di sfide continue. La narrazione descrive una persona che affronta con determinazione le difficoltà, nonostante le emozioni forti e le difficoltà fisiche e mentali. In alcuni passaggi si evidenzia come, in certi momenti, le emozioni si manifestino con lacrime silenziose e occhi annebbiati, ma la volontà di perseverare resta centrale.

"Non sempre gli assalti vanno come vorrei. Non sempre la mente è lucida come dovrebbe e allora, a volte le lacrime scendono silenziose e pesanti: il respiro si spezza e la vista si annebbia, ma io tiro, fino alla fine, fino a quando non infilo la stoccata giusta. La scherma fa parte della mia vita da 18 anni, mi diverte e mi fa sentire viva. La scherma è la passione con cui salgo in pedana ad ogni gara". Così Giada Incorvaia, monzese nella nazionale di scherma, sezione spada, al secondo anno del corso di laurea triennale in Infermieristica, racconta il suo sport. Giada, capelli sfumati ai lati, un sorriso accattivante e uno sguardo da combattente, si allena alla Scherma Monza Asd dalle 6 alle 8 ore alla settimana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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