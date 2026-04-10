Durante il derby tra Carrarese e Spezia, il lunedì di Pasquetta, un tifoso ha assistito alla partita in curva, condividendo il suo entusiasmo con il pubblico presente. La presenza di questo supporter ha attirato l’attenzione, aggiungendo un tocco insolito alla giornata sportiva. La partita si è svolta davanti a numerosi spettatori, con momenti di tensione e passione tra le squadre.

Il lunedì di Pasquetta, durante il derby con lo Spezia, la Carrarese ha potuto contare sul sostegno di un tifoso "particolare". Fra' Mario Vaccari, vescovo di Massa Carrara, si è seduto in mezzo al tifo più caldo della squadra gialloblù, posizionato in curva nord. "Certi tipi di sfottò me li aspettavo: sono un po' violenti nelle parole, ma se rimangono in questi cliché va bene - ha detto mons. Vaccari -. Mi sono trovato a mio agio, è una sensazione su cui sto riflettendo". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Fra' Mario Vaccari, vescovo di Massa Carrara: "Io in curva a tifare la Carrarese"

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Il vescovo tra gli ultras: Vaccari va in curva allo stadio per il derby tra Carrarese e SpeziaMassa Carrara, 5 aprile 2026 – Un vescovo tra gli ultras, nel cuore più caldo dello stadio.

Temi più discussi: Il vescovo tra gli ultras: Vaccari va in curva allo stadio per il derby tra Carrarese e Spezia; Carrara, il vescovo Vaccari in curva nel derby con lo Spezia: Sono genovese, di famiglia genoana e Luigi Ferraris era mio prozio; Il vescovo Vaccari in Curva per Carrarese-Spezia; Carrarese: in curva c’è anche il vescovo. Contento per una giornata di festa e sport.

Il vescovo in curva con gli ultras: Una bella partita, mi sono divertito. Scambio di messaggi con il misterDopo la partita – ha concluso il vescovo Vaccari – ho mandato un messaggio all’allenatore Calabro per fargli complimenti per l’esito dell’incontro. E lui mi ha risposto con un ’vocale’ molto ... lanazione.it

Il vescovo ultras in curva tra i tifosi per il derby tra Carrarese e SpeziaMonsignor Vaccari, presule della diocesi di Massa-Carrara-Pontremoli, assisterà alla partita in mezzo agli ultras gialloazzurri in Curva Nord ... ilsecoloxix.it

Il vescovo Mario Vaccari ha scelto di seguire il derby Carrarese-Spezia dalla Curva, accanto ai tifosi. Una scelta particolare per monsignor Vaccari, vescovo della diocesi di Massa-Carrara e Pontremoli, che ha deciso di vivere la partita con "cori e passione po - facebook.com facebook

PARLA MONSIGNOR MARIO VACCARI, IL VESCOVO-ULTRA’ DI MASSA CARRARA CHE LUNEDÌ SCORSO HA SEGUITO IL... x.com