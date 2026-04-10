La Fortitudo continua a credere nel proprio cammino, portando a casa una vittoria che rinnova la fiducia nel proseguimento della stagione. In questa fase, l’allenatore ha potuto contare su un giocatore più inserito nel sistema, rafforzando la squadra. La squadra dimostra di essere ancora in corsa, con la volontà di affrontare le prossime sfide senza arrendersi.

La speranza ancora viva, la certezza di una stagione vissuta da protagonista e la voglia di non fermarsi sul più bello. La Fortitudo guarda con rinnovato ottimismo al finale di stagione. Due turni in trasferta, inframezzati da un weekend di riposo, causa la rinuncia di Bergamo che ha reso zoppo il campionato, dividono la Effe dal termine della regular season. Lungo l’autostrada A14 si decide il destino della formazione di Attilio Caja che domenica sarà di scena al PalaPentassuglia di Brindisi in un match dall’importanza capitale e poi il 26 aprile nel derby emiliano-romagnolo con Forlì. Brindisi è una tappa fondamentale nel percorso di Matteo Fantinelli e compagni, secondi in classifica, a -2 da Pesaro, a pari punti con Scafati e a +2 sui pugliesi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Fortitudo, un Brindisi per sperare ancora. E Caja avrà un Mastellari più integrato

Serie A2, nell’ultima casalinga della regular season la Fortitudo batte Cremona: successo numero 17 su 18 davanti ai propri tifosi e -2 da Pesaro. Caja: "C’è da essere orgogliosi». PalaDozza mon amour, la Effe torna a vincere e a sperareFORTITUDO 73 JUVI CREMONA 62 FLATS SERVICE: Fantinelli 6, Perkovic 9, Sarto 25, Anumba 7, Sorokas 13; Della Rosa 3, Guaiana 6, Moretti 4, Mastellari,...

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Fortitudo, ultimo ballo al PalaDozza: con la Juvi Cremona una sfida che vale la stagioneUltimo appuntamento casalingo della stagione regolare per la Fortitudo, che domani sera alle 20.30 ritrova il PalaDozza per una partita che pesa come un macigno. L’avversaria è la ... pianetabasket.com

La Fortitudo sfida Cremona: solo con un successo si può sperare ancora nel primo postoI biancoblù si giocano tutto al PalaDozza mercoledì alle 20.30. Pesaro adesso è a +2, mentre Brindisi e Scafati sono a pari punti dell’Aquila ... ilrestodelcarlino.it

Giovani locali sostenuti da innesti cubani pronti all'esordio con la sfida a Fortitudo, il derby con Parmaclima e tante iniziative per tifosi e giovanili - facebook.com facebook

La Fortitudo torna a correre e batte Cremona x.com