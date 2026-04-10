Fornovo l' Arma festeggia i 100 anni del carabiniere scelto Pio Curti

A Fornovo di Taro si è celebrato il centesimo compleanno di Pio Curti, ex carabiniere scelto. La giornata ha visto la partecipazione della comunità e delle autorità locali, che si sono riunite per rendere omaggio a Curti. L’evento ha rappresentato un momento di ricordo e di condivisione, con emozioni che hanno coinvolto i presenti. La cerimonia si è svolta in un clima di rispetto e riconoscenza per la figura di Curti.

Una giornata all'insegna delle emozioni e della preziosa memoria storica si è svolta a Fornovo di Taro, dove l'intera comunità e le istituzioni locali si sono riunite per stringersi attorno al carabiniere Scelto in congedo Pio Curti in occasione del suo 100° compleanno. Un traguardo anagrafico. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Aquara festeggia i 100 anni del carabiniere Carmine Luciano: una vita al servizio dello StatoSi sono svolti quest’oggi ad Aquara (SA) i festeggiamenti per il centenario del carabiniere in congedo Carmine Luciano, che ha raggiunto il... L’ex carabiniere Pietro Sordillo compie 102 anni: l’Arma lo festeggia in provincia di AvellinoA Montemiletto, in provincia di Avellino, l'Arma dei carabinieri ha festeggiato i 102 anni di Pietro Sordillo, carabiniere in congedo.