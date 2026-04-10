Per la 32ª giornata di Serie A 202526, sono state annunciate le formazioni ufficiali di Roma e Pisa. L'allenatore della Roma ha scelto i giocatori che scenderanno in campo, mentre l'allenatore del Pisa ha definito la propria formazione, con Hiljemark tra i titolari. La partita si svolgerà in un contesto di campionato italiano e vedrà protagonisti i calciatori delle due squadre.

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© Calcionews24.com - Formazioni ufficiali Roma Pisa: le scelte di Gasperini e Hiljemark per il match di Serie A

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