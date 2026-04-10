Forino e Montoro insieme per La Partita del Cuore Blu

Nell’area sportiva di Forino si è disputata la partita denominata “La Partita del Cuore Blu”, un evento che ha visto coinvolti i comuni di Forino e Montoro. La manifestazione si è svolta come un’occasione per sensibilizzare il pubblico sul tema dell’autismo attraverso una gara di calcio. L’iniziativa ha coinvolto diverse persone e si è svolta in un’atmosfera di condivisione e solidarietà.

Tempo di lettura: < 1 minuto All’ Area Sportiva Casaldamato di Forino si è tenuta “ La Partita del Cuore Blu “, un appuntamento che ha saputo trasformare il calcio in uno strumento di sensibilizzazione e condivisione su un tema fondamentale come l’autismo. Una giornata significativa, caratterizzata dalla partecipazione di istituzioni e realtà sportive del territorio, unite da un obiettivo comune: promuovere i diritti delle persone con disturbi dello spettro autistico e rafforzare il valore dell’inclusione sociale. A dare il via alla gara sono stati il sindaco di Forino, Antonio Olivieri, e il sindaco di Montoro, Salvatore Carratù. Presenti anche rappresentanti dell’amministrazione comunale, tra cui il consigliere Raffaele D’Amato, a conferma dell’attenzione concreta verso iniziative di questo tipo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Forino e Montoro insieme per “La Partita del Cuore Blu” Proteggere l’oro blu del pianeta . Insieme per una gestione sanaL’acqua è una risorsa fondamentale per la vita sul nostro pianeta, indispensabile per tutti gli esseri viventi, è necessaria per mantenere il nostro... Cerimonia apertura Milano Cortina 2026, il VIDEO del gobbo di Mariah Carey con la pronuncia in inglese del testo di “Nel Blu dipinto di Blu”Per evitare errori di pronuncia, il brano è stato infatti trascritto in forma fonetica, adattando le parole italiane a una lettura più immediata per...