Negli ultimi vent'anni, la destra italiana ha spesso contestato quella che definiva egemonia culturale della sinistra, in particolare attraverso polemiche sui finanziamenti pubblici destinati al cinema. Recentemente sono stati pubblicati i dettagli sui benefici concessi a diverse produzioni, tra cui alcuni film dedicati a vicende di cronaca che hanno suscitato attenzione. Tra gli argomenti discussi ci sono anche i fondi negati a progetti legati a casi di cronaca giudiziaria.

Per vent’anni la destra italiana ha combattuto quella che chiamava egemonia culturale della sinistra. Ora che il Ministero della Cultura è suo, i fondi al cinema aiutano a capire meglio cosa intendesse: un biopic su Gigi D’Alessio finanziato con 1 milione di euro di denaro pubblico, e un film su un ragazzo ucciso dalla polizia rimasto senza un centesimo. Il caso di Giulio Regeni è già noto: il documentario Giulio Regeni – Tutto il male del mondo di Simone Manetti, premiato col Nastro della Legalità 2026 e proiettato in 76 atenei, bocciato per due anni di fila dalla commissione del Ministero della Cultura (Mic). Ma il caso che racconta meglio il sistema è un altro, e rischia di sparire nel rumore. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Fondi al cinema: Aldrovandi, Regeni e i finanziamenti negati. Il sistema del Mic spiegato dalla lista dei promossi

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Terremoto Giulio Regeni, dopo la bocciatura ai finanziamenti del documentario si dimettono due consiglieri al MicDopo la clamorosa esclusione del documentario su Giulio Regeni, ritenuto dagli esperti nominati dal ministro Alessandro Giuli non meritevole di...

Temi più discussi: Fondi al cinema, no anche al film su Aldrovandi: La sua storia dà fastidio dice la madre; Film senza fondi ministeriali, non solo Regeni. Sorpresa anche per l'Emilia-Romagna: quali sono quelli bocciati; Regeni e Aldrovandi: i film negati e un sistema malato; Nessun contributo dal Mic per Aldro vive, film sul caso Aldrovandi.

Cinema: fondi agli amici. E niente ai doc su Regeni e AldrovandiLeggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola Cinema: fondi agli amici. E niente ai doc su Regeni e Aldrovandi pubblicato il 10 Aprile 2026 a firma di Thomas Mackinson ... ilfattoquotidiano.it

Fondi al cinema: Aldrovandi, Regeni e i finanziamenti negati. Il sistema del Mic spiegato dalla lista dei promossiCommissione cinema, fondi ai biopic su D'Alessio. Il sistema del MIC spiegato dal caso Aldrovandi. E da Cannes ... lanotiziagiornale.it

Oltre 31 milioni di euro di fondi Fesr 2021-2027 per lo sviluppo della filiera dell’ #idrogeno in #Sicilia. È quanto prevede una delibera approvata dalla giunta regionale su proposta dell’assessore all’ #Energia Colianni. Leggi regione.sicilia.it/la-regione-in x.com

Oltre 31 milioni di euro di fondi Fesr 2021-2027 per lo sviluppo della filiera dell’#idrogeno in #Sicilia. È quanto prevede una delibera approvata dalla giunta regionale su proposta dell’assessore all’#Energia e ai servizi di pubblica utilità Francesco Colianni - facebook.com facebook