Il Palaghiaccio di Folgaria si prepara ad accogliere la Coppa Italia di pattinaggio artistico nei giorni 18 e 19 aprile 2026. Saranno presenti circa 140 atleti provenienti da diverse regioni, pronti a sfidarsi su una delle piste più note del settore. L’evento rappresenta un appuntamento di rilievo per il mondo del pattinaggio, che vedrà protagonisti gli atleti in una competizione nazionale.

Il Palaghiaccio di Folgaria diventerà il centro del pattinaggio artistico nazionale nei giorni 18 e 19 aprile 2026. La Finale di Campionato della Coppa Italia Fascia Silver vedrà impegnati circa 140 atleti e atlete provenienti da diverse società di tutta la penisola, pronti a sfidarsi sul ghiaccio dell’Alpe Cimbra per i titoli nelle varie categorie. L’organizzazione e il valore tecnico della competizione. L’evento è frutto dell’iniziativa di Artistico Ghiaccio Asiago, che ha saputo coordinare una manifestazione di tale portata nazionale. Il percorso verso questa finale è stato caratterizzato da un articolato sistema di selezioni avvenuto durante l’intera stagione sportiva, portando sul palcoscolo di Folgaria i migliori interpreti del circuito Silver. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Folgaria ospita il mito del ghiaccio: 140 atleti per la Coppa Italia

Prato ospita la finale: 109 atleti sfidano per la CoppaLa città di Prato si prepara ad accogliere la fase finale del circuito nazionale dedicato alla specialità più esplosiva dell’arrampicata, dove 52...

Rimini ospita la Coppa Italia: Dole sfida Brindisi perIl palasport Flaminio di Rimini si prepara ad accogliere l’intera nazione nel weekend del 13 marzo 2026, trasformando la città in epicentro del...