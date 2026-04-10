Fno Tsrm e Pstrp L’equità contrattuale è una leva per la qualità e la sostenibilità del sistema

La FNO TSRM e PSTRP ha evidenziato l’importanza dei professionisti che operano nella sanità privata accreditata e nelle RSA, sottolineando il loro ruolo nel mantenere la continuità assistenziale all’interno del Sistema sanitario nazionale. In una nota, l’associazione ribadisce come questi operatori siano fondamentali per garantire servizi di qualità, in particolare per i pazienti più fragili. La discussione si concentra sull’equità contrattuale come elemento chiave per il sistema.

ROMA (ITALPRESS) – La FNO TSRM e PSTRP richiama il ruolo strategico dei professionisti della sanità privata accreditata e delle RSA, parte integrante del Servizio sanitario nazionale e fondamentali per la continuità assistenziale, soprattutto per i pazienti più fragili. Al centro, il tema del rinnovo contrattuale e dell’equilibrio tra responsabilità, retribuzioni e tutele: uno squilibrio rischia di compromettere motivazione, permanenza dei professionisti e qualità dell’assistenza. “Non è una questione di settore ma di tenuta del sistema sanitario”, afferma il presidente Diego Catania, sottolineando la necessità di condizioni coerenti con le responsabilità. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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