Flavia Daniele | uno sguardo fotografico sull’Antropocene tra arte materia e memoria

La fotografa romana Flavia Daniele ha partecipato alla I Biennale dell’Antropocene, tenutasi a Roma nel maggio 2022 presso Art Gap. La sua opera si concentra sull’interazione tra arte, materia e memoria, offrendo uno sguardo fotografico sull’epoca dell’Antropocene. La sua presenza alla mostra ha attirato l’attenzione di pubblico e critica, consolidando il suo ruolo tra le figure emergenti della scena contemporanea.

Roma, 10 aprile 2026 – La fotografa romana Flavia Daniele si afferma tra le voci più interessanti della scena contemporanea grazie alla sua partecipazione alla I Biennale dell’Antropocene, tenutasi a Roma nel maggio 2022 presso Art Gap. Un evento che ha riunito oltre sessanta artisti con l’obiettivo di riflettere sull’impatto dell’uomo sull’ambiente e sulle trasformazioni in atto nel nostro tempo. Un progetto espositivo dedicato all’Antropocene. L’iniziativa, ideata da Vittorio Pavoncello e curata insieme a Federica Fabrizi, si è configurata come un’importante occasione di confronto culturale su un tema sempre più centrale nel dibattito internazionale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Il primo album fotografico del progetto ’Uno sguardo che abita’Da oggi a domenica a Cotignola, durante la festa della Segavecchia, sarà per la prima volta rivelato al pubblico il primo album fotografico del...

Geografie umane in mostra a Legnano: il Festival fotografico europeo apre uno sguardo sul mondoLegnano (Milano), 7 marzo 2026 – Geografie umane è un’espressione che contiene tutto: dai paesaggi sterminati al piatto in cui mangiamo.

Chi è Flavia Pennetta, moglie di Fabio Fognini e i figli/ Io e lui ci capiamo con uno sguardoFlavia Pennetta, moglie di Fabio Fognini e figli: i due stanno insieme dal 2014 quando si sono scambiati il primo bacio dopo una lunga amicizia Prima grandi amici, con il tempo Flavia Pennetta e Fabio ... ilsussidiario.net

Fognini e Pennetta, la famiglia più bella del tennis. Fabio: «Ci capiamo con uno sguardo». Flavia: «Gli consiglio di smettere»Adesso che Flavia è tornata in tv nel suo ruolo di commentatrice per Sky Sport e Fabio è rimasto a Londra con la tribù (Federico, 8 anni, Farah, 5, e Flaminia, 3), il vezzo delle effe è un filo ... corriere.it