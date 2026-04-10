Flavia Daniele protagonista alla Biennale dell’Antropocene | la fotografia incontra la materia

La fotografa romana è stata protagonista alla I Biennale dell’Antropocene, tenutasi a Roma nel maggio 2022 presso Art Gap. La sua partecipazione ha attirato l’attenzione sulla scena artistica contemporanea, grazie a una mostra in cui la fotografia si confronta con la materia. L’evento ha presentato diverse opere di artisti impegnati nel tema dell’impatto umano sull’ambiente, con un focus particolare sul rapporto tra immagini e realtà materializzata.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE La fotografa romana Flavia Daniele si afferma tra le voci più interessanti della scena contemporanea grazie alla sua partecipazione alla I Biennale dell’Antropocene, tenutasi a Roma nel maggio 2022 presso Art Gap. Un evento che ha riunito oltre sessanta artisti con l’obiettivo di riflettere sull’impatto dell’uomo sull’ambiente e sulle trasformazioni in atto nel nostro tempo. L’iniziativa, ideata da Vittorio Pavoncello e curata insieme a Federica Fabrizi, si è configurata come un’importante occasione di confronto culturale su un tema sempre più centrale nel dibattito internazionale. La Biennale ha offerto uno spazio di dialogo tra linguaggi artistici differenti, ponendo al centro la relazione tra essere umano, natura e tempo. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Flavia Daniele protagonista alla Biennale dell’Antropocene: la fotografia incontra la materia Flavia Daniele: uno sguardo fotografico sull’Antropocene tra arte, materia e memoriaRoma, 10 aprile 2026 – La fotografa romana Flavia Daniele si afferma tra le voci più interessanti della scena contemporanea grazie alla sua... Flavia Daniele: la fotografia come ponte tra culture in “Shoot 4 Change”Roma, 10 aprile 2026 – La giovane fotografa romana Flavia Daniele ha portato la sua visione artistica e narrativa al progetto internazionale Shoot 4...