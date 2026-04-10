Fiumicino workshop sulla filiera agricola tra tecnologia e sostenibilità

A Fiumicino si è tenuto un workshop focalizzato sulla trasformazione della filiera agricola attraverso l’uso di tecnologie avanzate, nuove modalità di finanziamento e pratiche sostenibili. L’evento ha coinvolto professionisti del settore, esperti e rappresentanti di enti pubblici, con l’obiettivo di approfondire le principali sfide e innovazioni in atto. La discussione si è concentrata sui cambiamenti in corso e sulle strategie per migliorare la sostenibilità ambientale e l’efficienza delle filiere agricole.

Fiumicino, 10 aprile 2026 – Il ruolo delle nuove tecnologie nella filiera agricola, delle nuove forme di finanziamento e della sostenibilità ambientale Il workshop tratta una delle sfide più ambiziose del nostro tempo: la metamorfosi della filiera agricola. Oggi non parliamo solo di terra, ma di un ecosistema complesso dove la tradizione si fonde con l’innovazione per rispondere alle urgenze del cambiamento climatico e della sicurezza alimentare. L’agricoltura sta vivendo una rivoluzione silenziosa ma profonda. Al centro di questo cambiamento troviamo tre pilastri fondamentali che saranno analizzati nel corso della giornata: L’Innovazione Tecnologica: droni, sensori IoT e intelligenza artificiale non sono più il futuro, ma strumenti indispensabili per un’agricoltura di precisione capace di ottimizzare le risorse e ridurre gli sprechi. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Leggi anche: Ambiente, il corallo come ponte tra Italia e Tunisia: a Torre del Greco workshop su filiera Workshop sulla sostenibilità dei festival musicali siciliani: al Cre.Zi Plus incontro per buone pratiche per eventi greenSicily Music Conference, in collaborazione con il progetto Preview Forma Comune – un ciclo di workshop e networking co-progettato nell’ambito di...