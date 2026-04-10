Fiumicino tronchi in fiamme sull’arenile | multato uno stabilimento

A Fiumicino, alcuni tronchi sono stati trovati in fiamme sulla spiaggia, portando a una multa per uno stabilimento coinvolto. Contestualmente, la Guardia Costiera di Roma ha avviato un’operazione di polizia ambientale e sicurezza alimentare su tutto il territorio provinciale, coordinata dalla Capitaneria di Porto di Civitavecchia. L’intervento ha interessato diverse aree, con controlli e verifiche nelle strutture e lungo le coste della zona.

Gaeta, 10 aprile 2026 – C’è anche Fiumicino nell’operazione di polizia ambientale e sicurezza alimentare condotta dalla Guardia Costiera – Capitaneria di Porto di Roma su tutto il territorio provinciale, sotto il coordinamento della Direzione marittima di Civitavecchia. Nel corso dei controlli, i militari hanno sanzionato uno stabilimento balneare del litorale per aver dato fuoco a tronchi di alberi sull’arenile, in violazione delle disposizioni che vietano l’accensione di fuochi sul demanio marittimo. Una condotta ritenuta pericolosa per la sicurezza pubblica e dannosa per l’ecosistema costiero. L’intervento rientra in un’attività più ampia conclusa con sequestri e sanzioni anche sul fronte della sicurezza alimentare. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Incendio ChemCo: fiamme divorano stabilimento, attesa per analisiUn incendio che spiega le fragilità di Vezzano Un incendio ha devastato lo stabilimento ChemCo a Vezzano, in provincia di Reggio Emilia, venerdì... Blocchi di cemento sull'arenile, per motivi di sicurezza interdetta area della terza spiaggia di Eraclea MinoaIl dipartimento dell’ambiente della Regione Siciliana, con un’ordinanza, ha disposto l’interdizione di un tratto di area demaniale marittima nella... Fiumicino, tronchi in fiamme sull’arenile: multato uno stabilimentoI controlli hanno riguardato anche punti vendita e mercato ittico. Interventi a Roma e Guidonia Gaeta, 10 aprile 2026 – C’è anche Fiumicino nell’operazione di polizia ambientale e sicurezza alimentare ... ilfaroonline.it Fiumicino, fiamme allo storico chiosco Dadaumpa. «È stato un attentato».Si nasconde il dolo dietro l'incendio che ha distrutto il chiosco in spiaggia Dadaumpa a Fiumicino. È la seconda volta, nel giro di 10 anni, che lo stabilimento balneare su piazzale Molinari viene ... ilmessaggero.it