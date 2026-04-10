A Firenze ha aperto un nuovo locale nel cuore della movida di piazza Santo Spirito, dedicato al relax e alle attività non alcoliche. Il locale, chiamato ’Santo Spirito living room’, offre uno spazio dove poter trascorrere le serate in tranquillità fino a notte fonda. La scelta di un ambiente dedicato a chi preferisce alternative all’alcol mira a diversificare le possibilità di svago nella zona.

Firenze, 10 aprile 2026 – Un avamposto del relax e del divertimento alternativo e non alcolico lì, nel cuore della movida ad alto tasso alcolemico, piazza Santo Spirito. È quello che Palazzo Vecchio aprirà presto in un locale inutilizzato da anni e ora destinato ai giovani under 35 come luogo di incontro. Si chiamerà Santo Spirito Living Room e dovrà diventare un polo socioculturale aperto a tutti, soprattutto giovani, aperto di giorno, ma nel week end anche dalle 22.30 alle 1. Al suo interno verrà creata una ’chill out zone’ cioè un luogo dedicato all’incontro e alla socialità con momenti di aggregazione tutta analcolica. Un luogo che potrà essere usato come locale anti-sbronza per rilassarsi e ’calmarsi’ e socializzare dopo aver lasciato il bicchiere all’esterno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze e il locale anti-sbronza. Apre ’Santo Spirito living room’. “Qui una zona relax fino a notte”

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