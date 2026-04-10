A Firenze, un uomo di 45 anni è stato aggredito da tre giovani tra i 17 e i 18 anni in piazza dei Tigli, nel quartiere dell’Isolotto. L’aggressione si è verificata poco dopo le 15 e si è svolta davanti al figlio di 10 anni. I tre ragazzi, di origine nordafricana, hanno utilizzato un coltello e una catena per colpire la vittima, che è stata trasportata in ospedale.

Un uomo di 45 anni è stato aggredito a Firenze da tre ragazzi davanti al figlio di 10 anni. I tre, identificati come giovani nordafricani tra i 17 e i 18 anni, lo hanno accoltellato e colpito con una catena poco dopo le 15 in piazza dei Tigli, nel rione dell’Isolotto. Il padre è stato trasportato in pronto soccorso mentre la polizia sta cercando gli aggressori che sono stati ripresi in un video circolato sui social. L’uomo secondo le prime ricostruzioni era in macchina con il figlio quando la baby gang avrebbe attraversato la strada di corsa all’improvviso. A quel punto è nato un diverbio da cui è scaturita l’aggressione. “Ero al telefono, sento urlare, mi affaccio e vedo un gruppo che si affronta con una mazza e una catena “, ha raccontato un testimone a La Nazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Firenze, due giovani accoltellano e colpiscono con una catena un uomo davanti al figlio di 10 anni

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