Firenze consegnato il premio narrativa giovane di Nuova Antologia

Firenze, 10 aprile 2026 - Questa mattina si è tenuta nella Sala Luca Giordano di Palazzo Medici il momento di consegna del premio narrativa giovane promosso da Nuova Antologia. Alla cerimonia hanno partecipato i vincitori e alcuni rappresentanti dell'organizzazione, con la presenza di pubblico e giornalisti. La premiazione si è svolta senza interruzioni, con le letture dei brani e la consegna dei riconoscimenti ai giovani autori selezionati.

Firenze, 10 aprile 2026 - Si è svolta questa mattina, nella Sala Luca Giordano di Palazzo Medici Riccardi a Firenze, la cerimonia di consegna del XIV Premio Narrativa Giovane di Nuova Antologia, il concorso dedicato agli studenti delle classi IV degli istituti superiori della Toscana e promosso dalla Fondazione Spadolini Nuova Antologia. Ad aprire l’incontro sono stati i saluti istituzionali del Consigliere Massimo Fratini, per la Città Metropolitana di Firenze. "Accogliere gli studenti del Premio Narrativa in questo palazzo storico ha un significato speciale - è stato il saluto del consigliere Massimo Fratini – La Sala Luca Giordano incarna un'idea forte: alla base del potere mediceo c'era la coltivazione delle virtù. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, consegnato il premio narrativa giovane di Nuova Antologia Firenze, la storica rivista Nuova Antologia celebra i suoi 160 anni di vitaFirenze, 12 marzo 2026 - Un secolo e mezzo di storia italiana raccontato nelle pagine di una rivista che dal 1866 ha sempre avuto l’ambizione di... Pubblicato il bando per la 53esima edizione del premio Flaiano di narrativa, Anna Longoni è la nuova presidenteI Premi Internazionali Flaiano pubblicano il bando per il premio di narrativa della 53esima edizione.