firenze al museo bardini la performance immersiva exhibition

Firenze, 10 aprile 2026 - Un gruppo di visitatori munito di radio guida attraversa lo spazio museale guidato dalla voce di una performer. Attraverso il flusso di parole prende forma una galleria d’arte irripetibile: una mostra orale dove opere e autori sono collegati dall’inciampo del ricordo. Un museo immaginario fatto di quadri visti e vissuti a cui connettere un momento, un’esperienza della nostra vita, un museo interiore. Questa è “ Exhibition”, installazione in movimento che sabato 11 e domenica 12 aprile ore 18.30 andrà in scena al Museo Stefano Bardini (via dei Renai 37, Firenze) nell’ambito di Materia Prima Festival, l’evento.... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Al Museo Stefano Bardini di Firenze "Exhibition", performance immersiva del duo premio Hystrio Cuocolo/BosettiUn gruppo di visitatori munito di radio guida attraversa lo spazio museale guidato dalla voce di una performer.

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Firenze, al via le aperture serali straordinarie al Museo BardiniFirenze, 4 settembre 2025 - In occasione del centenario dell'apertura del Museo Stefano Bardini, occorsa nel 1925 a seguito del lascito dell'antiquario alla città di Firenze, i Musei Civici Fiorentini ... lanazione.it

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