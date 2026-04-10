Nella trentatreesima giornata di Serie A 20252026, si affrontano Fiorentina e Lazio in un match che si svolge in un momento cruciale della stagione. La squadra toscana cerca punti per mantenere la categoria, mentre quella romana punta a consolidare la propria posizione in classifica, con l’obiettivo di qualificarsi alle competizioni europee. La partita è visibile su diverse piattaforme televisive e in streaming, con le probabili formazioni che saranno annunciate poco prima del calcio d’inizio.

Gara valida per la trentaduesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. I viola hanno necessità di incamerare punti preziosi per la salvezza, mentre I biancocelesti sperano un una difficile qualificazione in Europa. Fiorentina vs Lazio si giocherà lunedì 13 aprile 2026 alle ore 20.45 presso lo stadio Franchi FIORENTINA VS LAZIO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I viola stanno affrontando il loro miglior momento stagionale. Nonostante il 15esimo posto in classifica, la squadra di Vanoli è imbattuta da sei giornate, durante le quali ha ottenuto 4 vittorie e 2 pareggi. In virtù di questo andamento, la Fiorentina spera di portare a casa l’intera posta in palio per avvicinarsi alla salvezza. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Fiorentina vs Lazio, trentaduesima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

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