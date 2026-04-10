La Fiorentina subisce una sconfitta per 3-0 contro il Crystal Palace, con il risultato che si definisce anche a causa di un gol fallito dai viola. La partita si svolge senza ulteriori sorprese, ma questa occasione sfumata influisce sul punteggio finale. La squadra affronta la sfida senza riuscire a trovare la rete e compie errori che penalizzano il risultato.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Londra, Inghilterra – Il 9 aprile 2026, l’ACF Fiorentina ha subito una pesante sconfitta per 3-0 contro il Crystal Palace nella prima semifinale di andata della UEFA Conference League 202526, tenutasi al Selhurst Park. L’allenatore della Fiorentina, Paolo Vanoli, ha commentato la prestazione della sua squadra, sottolineando come un gol avrebbe potuto cambiare l’esito della gara. La Viola ha affrontato un avversario difficile, e ora si trova in una situazione complicata per il ritorno, che richiederà un’impresa straordinaria. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Fiorentina: il gol mancato cambia la partita nella dolorosa sconfitta per 3-0 contro il Crystal Palace.

Sconfitta pesante a Selhurst Park: il Crystal Palace batte la Fiorentina 3-0, qualificazione in salitaLONDRA – La trasferta britannica si rivela un ostacolo insormontabile per la Fiorentina, che cede per 3-0 sul campo del Crystal Palace nella gara di...

Crystal Palace-Fiorentina, la partita in diretta: 2-0, i londinesi raddoppianoConference League, a Londra (ore 21) la squadra viola affronta i padroni di casa nell’andata dei quarti di finale.

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Fiorentina, Vanoli: Avevamo approcciato benissimo la partita, il rigore ci ha destabilizzatoIl tecnico dei viola ha commentato ai microfoni di Sky Sport la netta sconfitta subita contro il Crystal Palace in Conference League ... tuttosport.com

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Accoglienza particolare per Crystal Palace e Fiorentina nell’andata dei quarti di Conferenze League con una pioggia di coriandoli e carta igienica #CalcioinPillole x.com