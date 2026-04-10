Durante il Masters di Augusta, torneo di golf rinomato per le sue regole rigorose e le tradizioni secolari, sono stati segnalati episodi che attirano l'attenzione. Tra le curiosità, si sono trovati piccoli decori come fiorellini e gnomi da giardino, oltre a panini venduti a meno di tre euro. Questi dettagli contrastano con l'immagine formale e rigorosa dell'evento, creando un quadro insolito di una competizione sportiva di alto livello.

Il Masters di Augusta è un torneo di golf d'altri tempi, con regole estreme e stramberie varie che, per ora, raggiungono il loro scopo In un campo da golf in Georgia, negli Stati Uniti, si sta giocando il Masters di Augusta, uno dei quattro Major, i tornei di golf più importanti al mondo. Il Masters, come è chiamato di solito, è il primo grande evento del golf di quest’anno, eppure molti suoi aspetti sono fermi a decenni fa. Il Masters è un torneo d’altri tempi: non c’è musica, il souvenir più ricercato è un elegante gnomo da giardino e nessuno usa il cellulare; se si vuole chiamare si devono usare i telefoni pubblici in campo. E nonostante l’inflazione i panini più cari continuano a costare tre dollari, cioè circa due euro e mezzo. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Fiorellini, gnomi da giardino e panini a meno di tre euro

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