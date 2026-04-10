Finto carabiniere chiama un anziano | Consegni i monili d' oro dobbiamo verificare la purezza

Un anziano di 89 anni residente a Cascina è stato preso di mira da un truffatore che si è presentato come un carabiniere e ha chiesto di consegnare dei monili d'oro per una verifica. L'episodio si è verificato nel pomeriggio dell'8 aprile, quando l'uomo ha ricevuto una telefonata da un uomo che affermava di essere un maresciallo. Il truffatore ha cercato di convincere la vittima a consegnare oggetti di valore, usando un'identità falsa.

Ancora anziani nel mirino dei truffatori. Stavolta la malcapitata vittima del raggiro è un 89enne residente a Cascina che è stato contattato telefonicamente, nel pomeriggio dello scorso 8 aprile, da un sedicente maresciallo dei carabinieri. Con il pretesto di dover effettuare urgenti verifiche. 🔗 Leggi su Pisatoday.it Monili in oro restituiti all’anziana vittima della truffa del “finto carabiniere”Questa mattina (25 febbraio) a Caiazzo, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile – Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Caserta... Anziana truffata da finto carabiniere: 2 arresti. Recuperati 100 grammi di monili in oroSecondo quanto ricostruito dagli investigatori, i due avrebbero messo in atto il cosiddetto raggiro del “finto carabiniere” ai danni di una donna... Temi più discussi: Altra tentata truffa del finto carabiniere. Ma la vittima chiama i veri militari; Cassino – Truffa del finto carabiniere ma l’anziana chiama quelli veri: arrestato 20enne; Tenta la truffa del finto carabiniere ma la vittima chiama il 112, sgominata banda campana a Carpineto Romano; Suo fratello è un truffatore: e la donna consegna denaro e gioielli al finto carabiniere. Tenta il raggiro del finto carabiniere, ma la vittima rimane lucida e chiama la polizia: due arresti nell’AgrigentinoCarabiniere eroe a Palermo salva la vita ad un 67enneCarabiniere al cellulare a Palermo ... msn.com Altra tentata truffa del finto carabiniere. Ma la vittima chiama i veri militariLimido La richiesta via telefono: «Venga subito a firmare atti urgenti al comando di Varese» - L’uomo si è insospettito e si è rivolto alla stazione di Mozzate: «Non vada, la vogliono derubare» ... laprovinciadicomo.it Tenta il raggiro del finto carabiniere, ma la vittima rimane lucida e chiama la Polizia: due arresti nell’Agrigentino https://qds.it/tenta-il-raggiro-del-finto-carabiniere-ma-la-vittima-rimane-lucida-e-chiama-la-polizia-due-arresti-nellagrigentino/ - facebook.com facebook Livorno, sventata truffa da 15 mila ad un’anziana: arrestato finto carabiniere x.com