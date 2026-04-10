Tre film attualmente nelle sale affrontano storie diverse, da episodi di violenza a drammi personali. Uno di questi racconta di una ragazza che, già sfuggita a un massacro, si trova a essere nuovamente vittima di un personaggio folle. Gli altri due film propongono narrazioni che spaziano tra tematiche di morte, redenzione e perdono, offrendo un panorama variegato di storie intense e drammatiche.

Il sequel di un horror di culto. Il secondo film di Laura Samani e una nuova commedia di e con PIF. Trama e recensione dei tre titoli più interessanti nelle sale questo fine settimana Cosa succede quando una ragazza già scampata a un massacro è la vittima designata di una folle élite disposta a tutto per mantenere il potere? Questo lo spunto del nuovo thriller horror Finché morte non ci separi 2, ora in sala, sequel di un piccolo cult degli stessi autori Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett. Cast notevole, da Samara Weaving a Kathryn Newton con guest star del calibro di Sarah Michelle Gellar, Elijah Wood e David Cronenberg. Kathryn Newton e Samara Weaving in una scena di Finché morte non ci separi 2 (foto The Walt Disney Company Italia), sequel di un thriller horror di successo. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Finché morte non ci separi 2, Un anno di scuola e ...che Dio perdona a tutti: trame e recensioni di tre film in sala

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Tre film al cinema nel weekend: Finché morte non ci separi 2, Un anno di scuola e …che Dio perdona a tuttiFinché morte non ci separi 2, Un anno di scuola e ...che Dio perdona a tutti: trame e recensioni di tre film in sala ... amica.it

MTV Italia. . Il cast di "Finché Morte Non Ci Separi 2" gioca insieme a noi #MTVMovies #ReadyOrNot2 - facebook.com facebook

Giovedì 9 aprile arriva al cinema Finché morte non ci separi 2, il nuovo horror con Sarah Michelle Gellar. L’occasione per riscoprire la carriera di una delle attrici più iconiche degli anni ’90 e 2000: da Buffy l’ammazzavampiri ai thriller cult, fino al suo ritorno sul x.com