Fila a teatro fa tappa a Casarsa con Rosaluna e i lupi
La rassegna Fila a Teatro organizzata da Molino Rosenkranz si avvia verso le tappe finali dell’XI edizione. Per il penultimo appuntamento, in programma domenica 12 aprile, alle 17.00, al teatro Pasolini di Casarsa della Delizia con la collaborazione del Comune, andrà il scena “Rosaluna e i lupi”. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
Al Teatro dei Piccoli in scena lo spettacolo Rosaluna e i lupiRosaluna e i lupi: una voce oltre i confini del “noncontento” in scena al Teatro dei Piccoli di Napoli.
Arona: “Rosaluna e i lupi”, teatro di figura tra coraggio, identità e libertà per i più giovani.Continuerà sabato 21 febbraio la stagione della rassegna “Nativi Teatrali”, promossa da Arona Città Teatro.
Argomenti più discussi: Spettacoli teatrali per bambini a Torino; Pippo Franco al Teatro Fellini di Pontinia; Jack Frusciante, 30 anni fa l’uscita... in sala; K-POP le guerriere al Rossetti di Trieste: la fiera del Vorrei ma non posso.
Paolo Di Canio oggi in prima fila all'incontro Fonseca-Zverev, colto nella sua iconica posa autarchica x.com
Terzo titolo provinciale di fila per le ragazze di mister Ruffato. Domani sera al Don Mario Mascheroni, contro la Vis Venegono, la festa per chiudere in bellezza una stagione da record che fino a ora ha prodotto 42 punti in 15 giornate - facebook.com facebook