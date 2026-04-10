Fila a teatro fa tappa a Casarsa con Rosaluna e i lupi

Da pordenonetoday.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La rassegna Fila a Teatro organizzata da Molino Rosenkranz si avvia verso le tappe finali dell’XI edizione. Per il penultimo appuntamento, in programma domenica 12 aprile, alle 17.00, al teatro Pasolini di Casarsa della Delizia con la collaborazione del Comune, andrà il scena “Rosaluna e i lupi”. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Al Teatro dei Piccoli in scena lo spettacolo Rosaluna e i lupiRosaluna e i lupi: una voce oltre i confini del “noncontento” in scena al Teatro dei Piccoli di Napoli.

Arona: “Rosaluna e i lupi”, teatro di figura tra coraggio, identità e libertà per i più giovani.Continuerà sabato 21 febbraio la stagione della rassegna “Nativi Teatrali”, promossa da Arona Città Teatro.

Argomenti più discussi: Spettacoli teatrali per bambini a Torino; Pippo Franco al Teatro Fellini di Pontinia; Jack Frusciante, 30 anni fa l’uscita... in sala; K-POP le guerriere al Rossetti di Trieste: la fiera del Vorrei ma non posso.

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