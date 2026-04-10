Denzel Seedorf ha esordito ufficialmente in Serie D con la maglia del Milan Futuro durante la partita contro la Real Calepina, terminata con una vittoria per 1-0 per le avversarie. È il primo ritorno in campo del giovane calciatore, figlio di un ex calciatore noto nel panorama internazionale. La gara si è svolta senza ulteriori sostituzioni o eventi di rilievo, segnando il debutto ufficiale del giovane atleta.

Denzel Seedorf ha vissuto il suo debutto ufficiale in Serie D con la maglia del Milan Futuro, entrando in campo nella sfida contro la Real Calepina che si è conclusa con un 1-0 per le avversarie. Il centrocampista nato nel 2007, cresciuto nel vivaio rossonero e già protagonista di diverse convocazioni, è stato inserito da Massimo Oddo durante l’incontro, segnando il primo passo concreto nel calcio professionistico sulle tracce del padre Clarence. L’evoluzione dei talenti ereditati: tra statistiche e crescita tecnica. Il percorso dei giovani figli d’arte non si limita ai campi della Serie D italiana, ma attraversa l’Europa con traiettorie tecniche molto diverse. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Figli d’arte sul campo: Denzel Seedorf esordisce, traccia di un destino

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