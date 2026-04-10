Fifa Arena | piano ambizioso per 100 nuovi campi di calcio in Turchia

Durante un incontro tra il presidente turco e il capo della Fifa, è stato annunciato un progetto per realizzare 100 nuovi campi di calcio in Turchia. Il piano punta a sviluppare nuove strutture sportive nel paese e prevede investimenti significativi nelle infrastrutture. L’obiettivo è migliorare le strutture sportive e aumentare le opportunità per gli appassionati di calcio locali. La proposta riguarda principalmente aree urbane e zone meno sviluppate.

A Istanbul, il vertice tra il leader turco Erdogan e il vertice della Fifa Infantino ha dato il via a una nuova fase di investimenti infrastrutturali nel mondo dello sport. L’incontro, avvenuto nella metropoli turca, ha la partecipazione del ministro della Gioventù e dello Sport Bak e del presidente della Federcalcio turca Haciosmanoglu, con l’obiettivo centrale di discutere l’implementazione del progetto Fifa Arena. L’espansione dei centri sportivi verso il 2031. Il cuore dell’iniziativa presentata da Infantino riguarda la creazione di mille campi da calcio distribuiti in cento nazioni diverse entro il prossimo decennio, con l’intento di favorire la pratica sportiva tra le nuove generazioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fifa Arena: piano ambizioso per 100 nuovi campi di calcio in Turchia Kasanova salvata da Pamaf, acquisizione al 100% e piano di rilancio con nuovi negoziSi sblocca la crisi di Kasanova: la storica catena italiana con sede centrale ad Arcore, specializzata in articoli per la casa, passa sotto il... Pioltello punta forte sulla forestazione. C’è il piano per 4.100 nuovi alberi : "Cogliamo tutte le occasioni disponibili"Obiettivo "qualità della vita", Pioltello accelera sulla forestazione: 500 nuovi alberi e piano per altre 4.