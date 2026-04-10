Un nuovo episodio della vicenda che coinvolge Gioacchino Amico si è verificato durante una trasmissione televisiva. L’europarlamentare di Fratelli d’Italia ha commentato un’intervista considerandola vecchia e anche tagliata. Il caso ha suscitato reazioni in diverse parti del panorama politico, con alcune persone associate al collaboratore di giustizia e altre coinvolte nel dibattito pubblico.

Il caso di Gioacchino Amico continua a far discutere: tra chi è stato associato al collaboratore di giustizia, oltre alla premier, c'è Carlo Fidanza (foto), europarlamentare di FdI. Ieri sul Fatto Quotidiano, senza fornire riferimenti temporali, è uscita un'intervista a firma di Giorgio Mottola realizzata oltre due anni fa, nella quale Fidanza diceva di conoscere Amico perché «nella mia ultima campagna elettorale si è offerto di darmi una mano». Lo scambio toccava diversi punti e l'europarlamentare sottolineava che in quel periodo (2019) Amico «non era neanche indagato, né c'era niente a suo carico, non potevo sapere quali fossero le sue abitudini o frequentazioni extra politiche». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Fidanza su Report: "Intervista vecchia e pure tagliata"

Fidanza attacca Il Fatto: “Taglio e cuci di un’intervista di 3 anni fa…”Carlo Fidanza replica alle accuse lanciate dal giornale diretto da Marco Travaglio.

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