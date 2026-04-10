Festival dell’ascolto viceministro Bellucci | Per essere adulti autorevoli occorre sapersi fermare

Durante il Festival dell’Ascolto a Roma, il viceministro ha affermato che per essere adulti autorevoli è necessario sapersi fermare. L’evento ha trasmesso un messaggio politico e culturale, sottolineando che senza ascolto non si può parlare di partecipazione. La manifestazione ha coinvolto diverse figure del settore, portando all’attenzione l’importanza della capacità di ascolto nelle dinamiche sociali e politiche.

Dal Festival dell’Ascolto di Roma un messaggio politico e culturale: “Senza ascolto non esiste partecipazione”. Le parole del viceministro del Lavoro e delle Politiche sociali Maria Teresa Bellucci “In questo tempo complesso un diritto fondamentale dei ragazzi è essere ascoltati. Non c’è protagonismo giovanile, partecipazione giovanile, superiore interesse dei minori se prima non li ascoltiamo”. Con queste parole, il viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Maria Teresa Bellucci apre a una questione che va oltre il perimetro educativo: l’ascolto come condizione necessaria per costruire politiche pubbliche efficaci. È il cuore della prima edizione del Festival dell’Ascolto, ospitato il 9 e 10 aprile 2026 all’Accademia INPS di Roma, in occasione della seconda Giornata nazionale dell’ascolto dei minori. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Festival dell’ascolto, viceministro Bellucci: “Per essere adulti autorevoli occorre sapersi fermare” Infanzia, audizione del viceministro Bellucci martedì 17 febbraioROMA – Martedì 17 febbraio, presso l’Aula del III piano di Palazzo San Macuto, la Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza svolgerà... Leggi anche: Viviamo di eccessi, ma la rivoluzione è sapersi fermare Temi più discussi: Nasce il primo Festival dell’Ascolto; A Roma il primo festival dell’ascolto; Festival dell’ascolto, Monica Setta modera con il viceministro Bellucci: oggi a Roma la prima edizione; Giornata nazionale dell’ascolto dei minori 2026. Festival dell’ascolto, Monica Setta modera con il viceministro Bellucci: oggi a Roma la prima edizioneSi apre oggi, mercoledì 9 aprile 2026, il primo Festival dell’Ascolto Voci in connessione, futuro in movimento presso l’Accademia ... lifestyleblog.it Bellucci: «L’ascolto diventi un metodo di lavoro»In occasione della seconda Giornata nazionale dell’ascolto dei minori, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha organizzato il primo Festival dell’ascolto, in programma il 9 e 10 aprile 20 ... vita.it Il Blues & Wine Soul Festival augura ai tanti amici e partner del Vino di tutta Italia di passare un proficuo Vinitaly ..... :/ Purtroppo per motivi di una odiosissima e dolorosa caduta non potrò essere con loro, ma sto già lavorando per la XXIV Edizione del Blues & - facebook.com facebook Budrio, ritorna il Festival internazionale dell’Ocarina: «Musicisti in arrivo da tutto il mondo» x.com