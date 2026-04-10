Il Mercato Centrale di Roma si prepara ad accogliere un evento dedicato alla cultura argentina, previsto per sabato 11 aprile 2026. L’iniziativa trasformerà temporaneamente lo spazio in un ambiente che ricorderà l’atmosfera di Buenos Aires, offrendo ai visitatori un’esperienza tra sapori tipici, musica e tradizioni locali. La giornata si svolgerà in un contesto urbano già noto per la sua vivacità, portando un assaggio di Argentina nel cuore della città.

Roma si prepara a cambiare volto, almeno per un giorno. Sabato 11 aprile 2026 il Mercato Centrale di Roma ospita il Festival argentino, trasformando uno degli spazi più dinamici della Capitale in un vero e proprio angolo di Buenos Aires. Dalle 11 alle 22, il mercato si anima con un programma che intreccia gastronomia, musica e tradizione, offrendo un’esperienza capace di coinvolgere un pubblico trasversale. Un evento culturale che passa attraversi i sapori e rituali della cultura argentina. Un viaggio tra cucina, cultura e tradizioni argentine. Protagonista assoluta è la cucina, con un’area street food dedicata alle specialità più rappresentative: empanadas, panini con milanesa, accompagnati da bevande tipiche. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Festival argentino a Roma: al Mercato Centrale una giornata tra sapori, tango e tradizioni

Festival Argentino al Mercato CentraleUn appuntamento pensato per promuovere la cultura argentina in tutte le sue forme, dai suoi piatti e bevande tipiche, come le empanadas e El Mate, e...

Viaggio nel cuore del tango argentino al Blue Brass: Alejandra Bertolino Garcia in concerto con Aires De TangoA intrecciarsi con lui, la chitarra classica di Silvio Natoli, raffinata e profonda, capace di cogliere l’essenza più autentica del tango attraverso...

Argomenti più discussi: Festival Argentino al Mercato Centrale; L'11 Aprile il Mercato Centrale di Roma ospita un Festival Argentino di 11 Ore con tango, empanadas e Fernet&Cola; Cosa fare a Roma (anche gratis) sabato 11 e domenica 12 aprile: dal ritorno del Vintage Market al FrankenBierFest; Weekend Roma del 10-11-12 aprile: festival, cultura e appuntamenti iconici nella capitale.

MUSICA - "MEDITERRANEO LUCANO" Mirko Gisonte TOUR AL MERCATO CENTRALE 17 settembre 2026 - Firenze 18 settembre 2026 - Milano 19 settembre 2026 - Torino 20 settembre 2026 - Bolzano Ad ogni evento Prima Parte Istituzioni e comunità - facebook.com facebook