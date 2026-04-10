Il 15 aprile 2026 a Novara si svolgerà la terza edizione della Festa dell’Aria, evento finale del progetto didattico

Il 15 aprile 2026 a Novara si terrà la terza edizione della Festa dell’aria, l'evento conclusivo del progetto didattico "Noi e l’Aria". L'iniziativa, nata per trasformare l'ecologia da concetto astratto a pratica quotidiana, vedrà la partecipazione di oltre 400 studenti della scuola novarese Duca. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

A lezione di tutela dell'ambiente al Nostra Signora: 70 alunni dell'infanzia imparano con l'associazione Plastic Free onlusUna prima lezione, teorica, molto partecipata quella degli alunni che hanno fatto domande e compreso come, con piccoli gesti, tutti possono fare...

Argomenti più discussi: Festa dell’Aria 2026: Novara e le scuole protagoniste a tutela dell'ambiente; Vivicittà Matera 2026: una festa sportiva tra comunità, inclusione e nuove energie; Un weekend tra sapori del sud, festa del mare, primavera e vintage: tre giorni di eventi per tutti i palati; Insieme per un’aria più pulita!.

Fiera dell’Angelo 2026 a Milano: la tradizione pasquale che non ti puoi perderePasquetta 2026 si avvicina e Milano si prepara a uno degli appuntamenti più amati della primavera: la Fiera dell’Angelo. Lunedì 6 aprile, la zona di Moscova si trasformerà in un grande mercato all’ape ... milanolife.it

Maestra in BlueJeans. Madonna · Vogue. Un biglietto che sboccia… proprio come l’amore Per la Festa della Mamma ho preparato un biglietto pop-up con le rose semplice, creativo e pieno di significato Un piccolo gesto che diventa speciale quando nas - facebook.com facebook

Calenda alla Festa della Polizia si ritrova vicino a Conte, la foto è un meme x.com