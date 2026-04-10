Festa a San Marcellino con Pasqua di Luce e il gruppo Zampella Harmonia
Sabato 11 aprile alle 20:00 si terrà a San Marcellino l’evento “Pasqua di Luce” presso la parrocchia dedicata al santo patrono. La serata vedrà la partecipazione del gruppo musicale
Un’atmosfera carica di emozione, spiritualità e bellezza avvolgerà la comunità di San Marcellino in occasione dell’evento “Pasqua di Luce”, in programma sabato 11 aprile alle ore 20:00 presso la parrocchia dedicata al santo patrono.L’iniziativa, promossa dalla Parrocchia di San Marcellino in. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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