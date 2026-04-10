Ferrovie nelle Marche | scontro sui 163 milioni tra accuse e realtà

Il dibattito sulle ferrovie nelle Marche si è riacceso dopo che un eurodeputato del Pd ha fatto affermazioni sui fondi destinati alla linea adriatica. Un deputato di FdI ha risposto accusando l’altro di aver diffuso informazioni senza basi sulla questione dei 163 milioni di euro. La discussione si concentra sulle reali disponibilità di risorse e sul loro impiego per le infrastrutture ferroviarie nella regione.

Il dibattito sulle infrastrutture ferroviarie nelle Marche si è riacceso dopo le dichiarazioni dell’eurodeputato del Pd Matteo Ricci, accusato dal deputato di FdI Antonio Baldelli di aver costruito una narrazione infondata su presunti tagli ai fondi per la linea adriatica. Al centro della polemica figurano 163 milioni di euro che, secondo la versione di Ricci, sarebbero stati sottratti al progetto, ma che Baldelli definisce come un emendamento mai sottoposto a votazione e successivamente ritirato. Tra ricostruzione dei fatti e gestione delle risorse europee. La disputa tra i due esponenti politici tocca punti cruciali sulla trasparenza della gestione dei fondi transnazionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ferrovie nelle Marche: scontro sui 163 milioni tra accuse e realtà Askatasuna, scontro in aula sui fatti di Torino tra accuse e sedie abbandonate: è caos in consiglio comunaleDue sospensioni, un'uscita di praticamente tutti i consiglieri dall'aula, provocazioni continue tra maggioranza e opposizione, con tanto di richiami... Leggi anche: Bufera Benfica-Real: accuse di razzismo, partita sospesa e scontro sui social