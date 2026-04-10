Le regioni Toscana, Umbria e Lazio si sono incontrate ieri pomeriggio con i rappresentanti tecnici di Rete Ferroviaria Italiana per discutere un nuovo approccio alla gestione della rete ferroviaria nell’Italia centrale. La riunione si inserisce in un dialogo più ampio con l’obiettivo di trovare soluzioni per sbloccare il progetto della Direttissima, una linea ferroviaria strategica per le aree interessate.

Le regioni Toscana, Umbria e Lazio si sono riunite ieri pomeriggio con i vertici tecnici di RFI per dare il via a un nuovo confronto sul modello di gestione ferroviaria nell'Italia centrale. L'obiettivo è scardinare la rigidità dei contratti attuali sulla linea Direttissima Firenze-Roma, che oggi soffre la saturazione dovuta all'alta intensità dei servizi commerciali. Il tavolo interregionale, che ha al tavolo la Direzione Circolazione e Orario di RFI e gli assessorati ai trasporti dei tre terri . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ferrovie Centro Italia: piano per sbloccare la Direttissima

Ferrovie, l’Umbria nella “morsa”: i treni francesi sulla Direttissima, per noi resta solo la “linea lenta”Perugia, 14 marzo 2026 – Arrivano i treni francesi sulla Direttissima e la Regione per questo ha deciso di sospendere temporaneamente l’approvazione...

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Temi più discussi: Ferrovie Centro Italia, primo tavolo interregionale con Rfi e Regioni; Frana in Molise, scatta il piano del governo: risorse in arrivo già domani; Frana di Petacciato, fronte di 4 chilometri in movimento: impossibile qualsiasi intervento. La Protezione civile: Ogni azione dopo le verifiche; Ferrovie del Sud Est tra cantieri Pnrr e bus sovraffollati: piena efficienza entro il 2029.

Ferrovie dello Stato racconta l’Italia: al Vittoriano 160 anni di binari, storia e futuroDal Risorgimento all’Alta Velocità, passando per guerre, boom economico e sostenibilità: al Vittoriano la grande mostra che racconta come le ferrovie hanno costruito l’identità nazionale. Aperta fino ... panorama.it

Gruppo FS, presentata la mostra Le ferrovie d'Italia (1861-2025)Roma, 6 nov. (askanews) - Un viaggio lungo oltre un secolo, tra binari e trasformazioni sociali, innovazioni tecnologiche e grandi sfide del Paese: è questo il racconto al centro della mostra Le ... notizie.tiscali.it

**LE AFFASCINANTI FERROVIE DI MONTAGNA DEL CENTRO ITALIA** **DA VIVERE IN CARROZZA PANORAMICA **Una ferrovia che accarezza borghi immersi in paesaggi affascinanti, da valorizzare con carrozze panoramiche nei treni regionali, come in - facebook.com facebook