Fermati per un controllo trovata arma clandestina | 50enne in carcere

Durante un normale controllo stradale, un uomo di 50 anni è stato arrestato dopo che sono state trovate in auto una pistola e diverse cartucce. L’uomo, residente in città, è stato portato in carcere con l’accusa di possesso illegale di armi e ricettazione. L’intervento ha portato al sequestro dell’arma e delle munizioni, mentre le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per chiarire i dettagli dell’intera vicenda.

Fermati per un controllo mentre sono in auto, trovata pistola e cartucce. Un 50enne di Sarno è finito in carcere per possesso di arma da fuoco e ricettazione. L'operazione è stata condotta l'altro ieri, dalla polizia di StatoIl controlloGli agenti avevano fermato un veicolo, con a bordo tre. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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La polizia lo ferma per un controllo. Lui morde un agente: in carcereSottoposto a un controllo di polizia, si è mostrato sempre più agitato. È stato trovato con la droga e, per provare a scappare, ha preso a calci i poliziotti e ha morso la mano di un agente. Per lui, ... msn.com

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