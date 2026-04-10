Ferito a Secondigliano | parente della moglie si costituisce poche ore prima il fratello arrestato per droga

A Secondigliano, nel quartiere di Napoli Nord, un uomo di 49 anni è rimasto ferito. Poche ore prima, un uomo legato alla moglie della vittima si è costituito, mentre il fratello di quest’ultimo era stato arrestato per droga e armi. La polizia sta indagando sui collegamenti tra gli eventi e sui motivi dell’aggressione. Al momento, non ci sono altre informazioni ufficiali disponibili.

C'è un sospettato per il ferimento di un 49enne a Secondigliano, Napoli Nord: si tratta di un parente della moglie, il cui fratello era stato arrestato poche ore prima per droga e armi. 🔗 Leggi su Fanpage.it Napoli, agguato a Secondigliano: si costituisce il presunto responsabileSi è conclusa dopo poche ore la fuga di Savio Margarita, l’uomo ritenuto responsabile della sparatoria avvenuta questa notte corso Secondigliano, a... “È Antonella Elia”. Grande Fratello Vip, la prima notizia sui concorrenti poche ore dopo il viaCresce l’attesa per il primo verdetto della nuova edizione del Grande Fratello Vip, che inizierà a delineare i primi equilibri all’interno della Casa. Temi più discussi: Agguato contro Salvatore Marino: si segue la pista della lite in famiglia; Guerra di camorra a Secondigliano con due agguati; Licciardi nel mirino, cresce la tensione a Secondigliano: in poche ore due agguati di camorra; Secondigliano, ferito Saverio Nappo: indagini sul raid nella Masseria Cardone. Ferito a Secondigliano: parente della moglie si costituisce, poche ore prima il fratello arrestato per drogaC'è un sospettato per il ferimento di un 49enne a Secondigliano, Napoli Nord: si tratta di un parente della moglie, il cui fratello era stato arrestato ... fanpage.it Spari a Secondigliano, Margarita si è consegnato in QuesturaSi è consegnato poco fa in Questura Savio Margarita, l’uomo ricercato da ieri sera e indicato come l’autore del raid ai danni di Salvatore Marino, 49enne ferito sera a Corso Secondigliano. internapoli.it Un 38enne è stato ferito ieri con due colpi di arma da fuoco alle gambe e si è recato all'ospedale di Monterotondo (Roma). Il ferito non è in pericolo di vita. Dai primissimi accertamenti dei carabinieri sembra che il ferimento sia avvenuto in via XXIV Maggio a - facebook.com facebook Cosa può aspettarsi il mondo da Trump, un animale ferito e ancora più pericoloso x.com