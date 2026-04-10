Felix Auger-Aliassime ha condiviso le parole di Casper Ruud prima del suo ritiro dal torneo di Monte-Carlo. L'evento ha coinvolto il giocatore norvegese, che ha deciso di abbandonare la competizione durante la manifestazione. La comunicazione tra i due atleti è stata resa nota dal tennista canadese attraverso alcune dichiarazioni pubblicate successivamente. Il ritiro di Ruud ha attirato l’attenzione tra gli appassionati di tennis presenti all’evento.

"> Ritiro di Ruud al Monte-Carlo Masters. Il torneo Monte-Carlo Masters ha preso una piega inaspettata per Casper Ruud, costretto a ritirarsi durante il suo incontro degli ottavi di finale contro Felix Auger-Aliassime a causa di un infortunio. La partita, che prometteva di essere combattuta, ha visto Ruud ritirarsi all’inizio del secondo set, segnando un momento deludente per il giocatore norvegese. Ruud ha mostrato prestazioni solide nel primo set, ma l’incidente ha alterato completamente il corso della gara. Auger-Aliassime, approfittando della situazione, avanza così ai quarti di finale, dove affronterà il forte avversario Jannik Sinner, attualmente numero 2 al mondo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Felix Auger-Aliassime rivela le parole di Casper Ruud prima del ritiro a Monte-Carlo.

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