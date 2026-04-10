Nel marzo 2022, il rapper e influencer ha annunciato di aver scoperto un raro tumore neuroendocrino al pancreas. La notizia ha ricevuto ampia attenzione sui social e sui media, portando alla luce il percorso di diagnosi e le prime fasi del trattamento. La sua esperienza ha coinvolto anche aspetti legati alle sue radici e alla città natale, Buccinasco, condividendo con il pubblico momenti della sua battaglia.

Federico Lucia, noto a tutti come Fedez, ha affrontato una sfida medica senza precedenti nel marzo 2022, quando la scoperta di un raro tumore neuroendocrino al pancreas ha trasformato la sua vita e il racconto pubblico della sua salute. Il rapper milanese, nato il 15 ottobre 1989, ha dovuto sottoporsi a un intervento chirurgico di sei ore presso il San Raffaele per asportare parte dell’organo, affrontando una realtà clinica complessa che ha coinvolto anche la rimozione di duodeno, cistifellea e un tratto di intestino. Dalle radici di Buccinasco alla scalata musicale tra debiti e successi. La traiettoria professionale di Federico Lucia non è stata un percorso lineare verso il successo, ma una lotta costante per la stabilità economica della propria famiglia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fedez: tra la lotta contro il tumore e le radici di Buccinasco

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