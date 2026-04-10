Il rapper ha annunciato sui social di essere in attesa del suo terzo figlio, condividendo una foto del pancione della compagna. La donna, di nome Giulia Honegger, ha confermato la gravidanza pubblicando un’immagine simile. La notizia arriva dopo che il cantante ha pubblicato il post, senza ulteriori dettagli sul periodo di gestazione o altre informazioni sulla coppia. La coppia non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito.

Fedez diventa papà tris con Giulia Honegger: il rapper ha pubblicato su Instagram la foto del pancione della compagna confermando la terza gravidanza. Ecco tutto quello che sappiamo. Non ci sono più dubbi, non ci sono più mezze parole. Fedez diventerà papà per la terza volta. Il rapper milanese ha scelto le storie di Instagram per ufficializzare una notizia che circolava da settimane nei corridoi del gossip nostrano: la sua compagna, la giovane stilista Giulia Honegger, è incinta. Una foto, un cuore bianco, zero parole. Eppure tutto è detto. Fedez e il pancione di Giulia Honegger: la foto che conferma tutto. Il post è comparso nel primo pomeriggio di un venerdì qualunque, eppure ha fatto il giro del web in pochi minuti. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - Fedez papà per la terza volta: il pancione di Giulia Honegger è ufficiale

Fedez diventerà papà per la terza volta: c’è la prima foto del pancione di Giulia HoneggerRoma, 10 aprile 2026 – Dopo settimane di rumors in merito sembra arrivata la conferma ufficiale: Fedez e Giulia Honegger diventeranno genitori.

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Temi più discussi: Fedez e Giulia Honegger aspettano un figlio? E c'è già chi parla di nozze...; Fedez papà per la terza volta, Giulia Honegger è incinta; Fedez mostra su Instagram il pancino di Giulia Honegger: A breve l’annuncio; Fedez spiazza gli amici a Pasqua: sposerà Giulia Honegger (già incinta del terzo figlio).

Fedez diventa papà per la terza volta, Giulia Honegger è incinta: la conferma con una foto su InstagramIl rapper ha condiviso su Instagram una foto della compagna con il pancione, confermando le indiscrezioni degli ultimi giorni ... ilfattoquotidiano.it

Fedez diventa papà per la terza volta: la foto ufficiale del pancino della fidanzata Giulia HoneggerFedez annuncia la gravidanza di Giulia Honegger con una foto social: sarà papà per la terza volta dopo Leone e Vittoria. rumors.it

Dopo settimane di indiscrezioni arriva la conferma. Fedez e la compagna Giulia Honegger aspettano un bambino. È stato il rapper con una storia pubblicata sul suo profilo Instagram a ufficializzare la notizia condividendo una foto della compagna al mare e in - facebook.com facebook

Giulia Honegger è incinta, Fedez sarà padre per la terza volta: la foto del pancione x.com