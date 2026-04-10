Fedez non si nasconde più la nuova fidanzata è incinta | le immagini che tolgono ogni dubbio su Giulia Honeger – Il video

Dopo settimane di speculazioni, il cantante ha pubblicato un video che mostra chiaramente la sua compagna con un pancione evidente, confermando così la gravidanza. La donna è identificata come Giulia Honeger, e le immagini non lasciano spazio a dubbi sulla notizia. La coppia aveva mantenuto il riserbo fino a ora, ma il video ha messo fine alle attese e alle supposizioni che circolavano negli ultimi tempi.

Dopo settimane di voci sempre più insistenti, la conferma è arrivata direttamente da Fedez. Il rapper ha pubblicato nelle sue storie Instagram una foto della compagna Giulia Honegger in spiaggia, sulla Costa Smeralda, con il pancione in bella vista: top bianco corto, jeans sbottonati e nessun dubbio possibile. A corredare lo scatto, solo un cuoricino bianco. Nessuna didascalia, nessuna dichiarazione, ma il messaggio era inequivocabile. Per Fedez si tratta del terzo figlio, dopo Leone, nato nel 2018, e Vittoria, nata nel 2021, entrambi avuti dall’ex moglie Chiara Ferragni. Per Giulia Honegger, invece, sarà il primo. Dal pancino di Pasqua all’ufficialità. 🔗 Leggi su Open.online

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Fedez insieme alla sua fidanzata Giulia Honegger

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Giulia Honegger è incinta, Fedez sarà padre per la terza volta: la foto del pancione x.com