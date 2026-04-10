Fedez ha condiviso sui social una foto in cui si vede Giulia Honegger in attesa di un bambino, confermando così la notizia della gravidanza. L’immagine mostra la donna con un pancione evidente e il cantante ha scritto alcune parole a corredo. Secondo quanto riferito, il nascituro dovrebbe arrivare nei mesi estivi. La notizia è stata diffusa attraverso i canali ufficiali delle persone coinvolte.

E' arrivato l'annuncio ufficiale: Fedez ha pubblicato una foto di Giulia Honegger in dolce attesa: il bebé dovrebbe arrivare in estate Fedez e Giulia Honegger presto genitori, il rapper con una semplice story Instagram ha confermato il sospetto che circolava già da un bel po’. Infatti nella foto pubblicata si vede benissimo il pancione in evidenza e al fianco ha messo un cuoricino bianco. Sembrano lontani i tempi in cui il rapper e Chiara Ferragni facevano grandi annunci per dire che presto sarebbero diventati genitori. AdessoFedez ha scelto di mantenere un basso profiloe di annunciare che arriverà un nuovo bambino in famiglia:un fratellino o una sorellina per Leone e Vittoria. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Fedez: Giulia Honegger è incinta, è arrivata l’ufficialità

Fedez starebbe per diventare papà, Giulia Honegger sarebbe incintaSecondo le ultime voci di corridoio, Fedez starebbe per diventare papà per la terza volta.

Fedez cresce la famiglia: Giulia Honegger è incinta e rilancia AymeFederico Lucia, noto come Fedez, ha condiviso un’immagine che conferma l’attesa di un nuovo arrivo in famiglia.

FEDEZ papà per TERZA volta: GIULIA HONEGGER incinta conferma Chi

Temi più discussi: Fedez e Giulia Honegger aspettano un figlio? E c'è già chi parla di nozze...; Fedez spiazza gli amici a Pasqua: sposerà Giulia Honegger (già incinta del terzo figlio); Fedez mostra su Instagram il pancino di Giulia Honegger: A breve l’annuncio; Fedez sposa Giulia Honegger? Una maglia a righe ha svelato il pancino.

Giulia Honegger è incinta: la prima foto del pancione pubblicata da FedezGiulia Honegger è incinta. Non ci sono più dubbi. Fedez e la sua compagna hanno vissuto la prima fase di questo momento delicato quanto felice in assoluta riservatezza, senza preoccuparsi di confermar ... fanpage.it

Fedez diventa papà per la terza volta, è ufficiale: il tenero annuncio con Giulia HoneggerFedez diventa papà: la conferma arriva da una foto in spiaggia. Il pancino di Giulia Honegger non lascia dubbi. donnaglamour.it

Fedez e la compagna Giulia Honegger aspettano un bambino. La conferma, dopo settimane di indiscrezioni, è arrivata dallo stesso rapper con una storia pubblicata sul suo profilo Instagram. Fedez ha condiviso una foto della compagna al mare, in cui sono vi - facebook.com facebook