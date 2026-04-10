Dopo settimane di indiscrezioni, il rapper ha condiviso sui social una fotografia della compagna in spiaggia che mette in evidenza il pancino, accompagnata da un cuoricino bianco. La foto è stata pubblicata come storia su Instagram, confermando così la gravidanza di Giulia Honegger. La comunicazione ufficiale segue le voci circolate nel corso delle ultime settimane.

Dopo settimane di voci e rumors Fedez conferma con una foto la gravidanza di Giulia Honegger. Il rapper ha infatti pubblicato, in una storia su Instagram, l’immagine della compagna, in spiaggia, che mostra il pancino: a corredo un semplice cuoricino bianco. Il cantante, che ha già due figli avuti dall’ex moglie Chiara Ferragni, diventerà quindi padre per la terza volta. Della gravidanza della nuova compagna di Fedez se ne parla sui giornali da settimane. I primi rumors già a febbraio e nei giorni del Festival di Sanremo, a cui il cantante ha partecipato assieme a Marco Masini. Il mese scorso la rivista Chi aveva pubblicato dei primi scatti in cui si intravedeva un lieve pancino della 23enne imprenditrice e stilista. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Fedez e la foto di Giulia Honegger col pancino: il rapper conferma la gravidanza

“Fedez conferma la gravidanza di Giulia Honegger”: la foto pubblicata a Pasqua e le voci sul matrimonio nel 2027Fedez conferma la notizia della gravidanza di Giulia Honegger con una storia Instagram in cui si intravede il pancino della compagna.

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FEDEZ papà per TERZA volta: GIULIA HONEGGER incinta conferma Chi

Temi più discussi: Fedez e Giulia Honegger aspettano un figlio? E c'è già chi parla di nozze...; Nozze in vista per Fedez e Giulia Honegger? Intanto spunta la foto del pancino in attesa; Fedez e Giulia Honegger presto genitori: la foto di Pasqua non lascia spazio a dubbi!; Fedez mostra su Instagram il pancino di Giulia Honegger: A breve l’annuncio.

Giulia Honegger è incinta: la prima foto del pancione pubblicata da FedezGiulia Honegger è incinta. Non ci sono più dubbi. Fedez e la sua compagna hanno vissuto la prima fase di questo momento delicato quanto felice in assoluta riservatezza, senza preoccuparsi di confermar ... fanpage.it

Fedez diventa papà per la terza volta, è ufficiale: il tenero annuncio con Giulia HoneggerFedez diventa papà: la conferma arriva da una foto in spiaggia. Il pancino di Giulia Honegger non lascia dubbi. donnaglamour.it

Federico Lucia, meglio conosciuto come Fedez, ha confermato con un dolcissimo scatto la gravidanza di Giulia Honegger. Per il rapper è il terzo figlio dopo Leone e Vittoria, avuti dalla sua amata Chiara Ferragni. Un passo importante che arricchisce ulteriorm - facebook.com facebook

Giulia Honegger è incinta, Fedez sarà padre per la terza volta: la foto del pancione x.com