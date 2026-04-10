Fedez e Giulia hanno condiviso sui social la prima immagine che ufficializza la loro gravidanza. La foto mostra i due insieme, con Giulia che tiene un pancione evidente. Nessun commento aggiuntivo è stato rilasciato dai diretti interessati. La conferma arriva pochi giorni dopo le voci circolate in rete. La coppia ha scelto questa modalità per annunciare l’attesa del loro bambino.

La notizia è arrivata come un lampo dolce e inatteso, capace di accendere in pochi istanti l’entusiasmo dei fan: Fedez e Giulia Annunciata hanno scelto un modo semplice ma potentissimo per condividere il loro momento più speciale. Una foto. Uno scatto che racconta più di mille parole. E dentro quell’immagine, un futuro che prende forma: la famiglia si allarga. Leggi anche Grande Fratello VIP: Renato al centro di una nuova polemica. L’accaduto Non servono lunghi comunicati o dichiarazioni costruite. L’annuncio è arrivato così, diretto, autentico, quasi sussurrato ma impossibile da ignorare. Nello scatto, complicità e tenerezza si mescolano a un’emozione palpabile: una mano appoggiata sul ventre, uno sguardo che dice tutto. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Fedez e Giulia confermano la gravidanza: la prima foto

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Fedez, spunta un indizio social sulla presunta gravidanza della fidanzata Giulia Honegger – La fotoUn momento di quotidianità, condiviso senza dichiarazioni, potrebbe aver detto tutto.

Fedez conferma la gravidanza di Giulia Honegger

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Marco Masini è ospite a Deejay Chiama Italia dopo la partecipazione a Sanremo 2026 con Fedez e il brano "Male necessario". Nell'intervista si parla anche di come vengono percepite oggi canzoni come "Bella stronza" e "Vaffanculo". L'intervista completa è di x.com